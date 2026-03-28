La coprotagonista de Alan Ritchson en Reacher, tajante tras el brutal altercado entre el actor y su vecino

El actor Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, ha sido noticia en la última semana después de ser grabado propinándole varios golpes a un hombre en plena calle en lo que parecía una discusión de tráfico y con los hijos del intérprete mirando.

La persona agredida, un vecino de Nashville, Tennessee, llamado Ronnie Taylor, afirmó haber salido a pedirle al actor y a sus hijos que dejaran de ir a toda velocidad en sus motos, ya que lo habían hecho con anterioridad y ponían en peligro la integridad de los peatones en esa zona residencial.

La situación, al parecer, se descontroló y Taylor aseguró que Ritchson le dio una paliza, dejándole marcas visibles en la cara.

Sin embargo, en otras imágenes grabadas por la body-cam del actor se aprecia a Taylor bloqueando el paso de Ritchson, haciendo que este perdiera el control y se cayera de su moto y provocándole constantemente hasta que Ritchson estalló.

Tras la investigación, la policía concluyó que el actor actuó en defensa propia, dejando libre al actor de cargos por el violento altercado físico. Por su parte, Ritchson se negó a presentar cargos.

Unos días después, la actriz de Reacher, Agnez Mo, se ha pronunciado por el incidente con su coprotagonista y ha señalado que "estoy de su lado".

La actriz Agnez Mo | Getty Images

La actriz señaló a Page Six que el vecino "probablemente no se dio cuenta" de que Ritchson llevaba una cámara corporal que grabó la pelea: "Estoy harta de que la gente siempre intente culpar a la estrella o al artista. Y sí, hay gente que es una imbécil, pero no creo que Alan sea una de ellas".

"Así que cuando salió eso, siempre sentí que debía haber algo más en la historia", ha compartido la actriz, que describió a su compañero de reparto como "la persona más dulce" y "súper respetuoso".

"Bien por él. Por defenderse a sí mismo", añadió Mo.

Mientras, el vecino de Ritchson ha afirmado haber recibido amenazas de muerte desde el altercado viral, con llamadas de números ocultos y mensajes de texto hacia su familia.