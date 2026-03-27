Los Bridgerton incendia las redes: la elección de Francesca y Michaela desata aplausos… y una ola de comentarios homófobos

Los Bridgerton ha hecho una gran confirmación, revelando que la próxima entrega estará centrada en Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, lo cual ha provocado una reacción inmediata en redes sociales: entusiasmo, debate… y mucha polémica.

La serie apostará por su primera gran historia romántica LGBTQ+, un cambio respecto a las novelas originales de Julia Quinn, donde el interés amoroso del personaje era masculino. Esta decisión ha sido celebrada por muchos fans, que ven en ello una evolución natural de la ficción y una apuesta por la diversidad que ya había ido introduciéndose en temporadas anteriores.

En los comentarios de redes, especialmente en Instagram, abundan los mensajes de apoyo: "Por fin una historia queer protagonista", "Esto es justo lo que necesitaba la serie" o "Estoy deseando verlo". Para una parte del público, este giro supone refrescar una fórmula que llevaba varias temporadas repitiéndose.

Sin embargo, también han surgido críticas centradas en el cambio respecto al material original. Algunos seguidores consideran que modificar la historia de Francesca altera demasiado su desarrollo, señalando que "no es fiel a los libros" o que "se está perdiendo la esencia".

Pero la polémica ha ido mucho más allá del debate narrativo. Junto a esas críticas, han aparecido numerosos comentarios directamente homófobos, con usuarios rechazando la relación entre dos mujeres y calificando la decisión de "innecesaria" o "forzada". Un tipo de reacción que ha generado una fuerte respuesta por parte de otros fans, que denuncian abiertamente este tipo de mensajes y defienden la inclusión dentro de la serie.

Masali Baduza como Michaela y Hannah Dodd como Francesca Bridgerton | Netflix

La situación ha convertido a Los Bridgerton en tendencia incluso antes del estreno de su nueva temporada, evidenciando cómo cada decisión creativa en una gran franquicia puede provocar una reacción masiva y polarizada.

Entre quienes celebran el cambio y quienes lo rechazan frontalmente, la historia de Francesca y Michaela ya ha conseguido algo: poner a Los Bridgerton en el centro del debate… incluso antes de que comience su próxima temporada.