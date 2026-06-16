PERO NO ES BRITISH
De Love Story a la carrera por 007: Paul Anthony Kelly deja claro que quiere ser James Bond
Mientras da sus primeros pasos como una de las nuevas caras de Hollywood, Paul Anthony Kelly ya ha señalado el papel que sueña con interpretar: el de James Bond.
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Apenas lleva unos meses disfrutando de su gran momento en Hollywood, pero Paul Anthony Kelly ya tiene claro cuál sería el siguiente paso de su carrera. El actor, que se ha dado a conocer internacionalmente gracias a su papel como John F. Kennedy Jr. en la exitosa serie Love Story, ha confesado que le encantaría convertirse en el próximo James Bond.
Durante una entrevista reciente, Kelly no se lo ha pensado demasiado cuando le han preguntado por el personaje que más le gustaría interpretar. Su respuesta ha sido directa: "Quiero ser James Bond".
La posibilidad de ponerse en la piel del agente 007 plantea una pregunta inevitable: ¿qué tal lleva el acento británico? El actor ha tirado primero de humor y ha respondido si sería capaz de adoptarlo: "En absoluto".
Luego aclara entre risas: "No, es broma. Sería increíble. No lo sé. Estoy dejando que las cosas fluyan. Creo que todo va a ser un reto, y precisamente eso es lo que busco ahora mismo: personajes buenos, complejos, creativos y que supongan un desafío", ha reflexionado con People.
Lo que no hay duda es que es un momento importante para Kelly. Su interpretación de Kennedy Jr. le ha servido como carta de presentación ante la industria y ha hecho que su nombre empiece a sonar cada vez más en Hollywood.
De hecho, su agenda ya empieza a llenarse de proyectos. Recientemente se ha anunciado que debutará en la gran pantalla con la secuela de La Asistenta, donde compartirá reparto con Sydney Sweeney y Kirsten Dunst.
Por ahora no hay ninguna pista sobre quién heredará oficialmente el esmoquin de Bond, pero Kelly ya ha dejado claro que, si surge la oportunidad, estaría más que dispuesto a intentarlo. Y la percha no le falta.
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