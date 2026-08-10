Chris Evans casi desvela más de la cuenta sobre la vuelta de Steve Rogers en Vengadores: Doomsday: "Le dan una paliza..."

Chris Evans volverá a empuñar el escudo del Capitán América en Vengadores: Doomsday. Después de años asegurando que su etapa como Steve Rogers había terminado, el actor ha adelantado nuevos detalles sobre su esperado regreso al Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante su participación en la Fan Expo de Boston, Evans ha explicado que los hermanos Russo han vuelto a someter a su personaje a una experiencia especialmente dura. Según ha confesado, el regreso de Steve Rogers será "brutal" tanto física como emocionalmente.

"A los Russo les encanta darle palizas a Steve Rogers. Lo que más les gusta es machacarlo", ha bromeado el actor ante los asistentes. Para los directores, la heroicidad del personaje no consiste en evitar los golpes, sino en ser capaz de levantarse cada vez que cae.

"Para ellos, eso es lo que convierte a alguien en un héroe. No es alguien que nunca recibe golpes, sino alguien que los recibe muchas veces y aun así sigue levantándose", añade Evans. "Siempre encuentran nuevas formas de patearle el trasero y esta vez ha sido brutal. También es un análisis muy bueno de su naturaleza y sus valores".

El intérprete también ha despertado las sospechas de los seguidores al hablar de Sebastian Stan, encargado de interpretar a Bucky Barnes, el Soldado de Invierno. Cuando le preguntaron por su escena favorita junto a él, Evans ha respondido que disfrutaba de "todas" y recordó especialmente el rodaje de Capitán América: El Soldado de Invierno y Civil War.

"Sebastian y yo teníamos muchísimo que hacer allí. Nos encantaba trabajar juntos", ha recordado antes de detenerse cuando parecía dispuesto a revelar más información de la permitida. "Dios, creo que no puedo contar demasiado. Esto es muy complicado. Estaba a punto de empezar a hablar de verdad", reconoce entre risas.

Su respuesta ha alimentado las teorías sobre un posible reencuentro entre Steve Rogers y Bucky Barnes en Vengadores: Doomsday. Evans ha terminado limitándose a señalar que disfruta mucho trabajando con Stan y que es "un hombre encantador", sin confirmar directamente que hayan compartido escenas.

Chris Evans se despidió de Steve Rogers en Vengadores: Endgame, cuando su personaje decidió permanecer en el pasado y entregó el escudo a Sam Wilson. Sin embargo, el actor ha reconocido que recibió varias propuestas para volver y que Doomsday le ofreció finalmente la historia adecuada.

Por ahora, Marvel mantiene en secreto las circunstancias que explicarán su regreso. Las palabras de Evans, sin embargo, anticipan que Steve Rogers no tendrá precisamente una vuelta tranquila y que los hermanos Russo volverán a llevar al antiguo Capitán América hasta el límite.