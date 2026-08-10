Se desploma en directo ante sus fans el actor de Los inmortales Christopher Lambert: fue trasladado al hospital

Christopher Lambert ha protagonizado un preocupante incidente durante su participación en la Steel City Con de Pensilvania. El actor francés, conocido principalmente por encarnar a Connor MacLeod en Los inmortales, se ha desplomado en plena convención y ha tenido que ser trasladado en ambulancia.

La organización anunció el sábado 8 de agosto que Lambert había abandonado repentinamente el evento por un "problema personal", lo que obligó a cancelar las fotografías que tenía programadas con sus seguidores. Posteriormente, un testigo aseguró que el intérprete, de 69 años, había sufrido una emergencia médica y se había desplomado antes de ser atendido.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Los responsables de la convención han explicado a People que el actor se había sentido "un poco acalorado y deshidratado" y que había tenido que sentarse, pero confirmaron que al día siguiente ya se encontraba mucho mejor.

"Christopher se sintió un poco acalorado y deshidratado. Tuvo que sentarse, pero hoy se encuentra perfectamente", indicaron desde la organización. De hecho, Lambert regresó el domingo para participar en las sesiones fotográficas y el encuentro con los fans que tenía previstos.

Por el momento, los representantes del actor no han ofrecido más detalles sobre lo ocurrido. Lambert también tiene programadas varias apariciones en convenciones durante las próximas semanas, entre ellas la Fan Expo de Chicago y la Mad Monster Expo de Carolina del Norte.

No es el primer problema de salud que afecta a sus compromisos con los seguidores. En marzo de 2025 tuvo que cancelar su asistencia al festival SciFi World de Suecia después de caerse por unas escaleras en un hotel y sufrir una lesión en la espalda.

Además de protagonizar Los inmortales en 1986, Christopher Lambert ha interpretado a Tarzán en Greystoke: La leyenda de Tarzán, el rey de los monos y a Lord Raiden en la adaptación de Mortal Kombat estrenada en 1995.