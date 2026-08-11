Jon Hamm será padre por primera vez a los 55 años con Anna Osceola, de 38: da el paso que descartó durante años

Jon Hamm va a convertirse en padre por primera vez a los 55 años. Su mujer, la también actriz Anna Osceola, de 38, está embarazada del primer hijo de la pareja.

La noticia se ha conocido, según ha confirmado Daily Mail, después de que ambos fueran fotografiados disfrutando de unos días de vacaciones en Los Hamptons. En las imágenes, Osceola aparece paseando por la playa en bikini y mostrando su embarazo junto al protagonista de Mad Men.

Hamm ya había hablado sobre la posibilidad de formar una familia y era consciente de que estrenaría la paternidad a una edad más avanzada de lo habitual. "No se me escapa que tengo 53 años", reconoció en una entrevista concedida en 2024. "Seré el padre mayor, pero así son las cosas. Podría ser algo bueno. Ya veremos".

El actor y Osceola se conocieron en 2015 durante el rodaje del último episodio de Mad Men, en el que ella interpretó brevemente a una recepcionista. Sin embargo, no comenzaron su relación hasta 2020.

Jon Hamm y Anna Osceola | Getty

La pareja se casó en junio de 2023 en Big Sur, California, precisamente en el mismo lugar donde se había grabado el desenlace de la serie. Hamm tenía entonces 52 años y Osceola, 35.

Antes de conocer a su actual mujer, el actor se había mostrado poco interesado tanto en el matrimonio como en la paternidad. Hamm mantuvo durante 18 años una relación con la actriz y guionista Jennifer Westfeldt, pero nunca llegaron a casarse ni tuvieron hijos. Ahora, a los 55 años, comenzará por primera vez esta nueva etapa junto a Osceola.