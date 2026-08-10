El director de Los juegos del hambre explica por qué no eligió al hijo de Philip Seymour Hoffman para Amanecer en la cosecha

El director de Los Juegos del Hambre, Francis Lawrence, ha aclarado la elección de Jesse Plemons frente a Cooper Hoffman para interpretar al personaje de Philip Seymour Hoffman en la nueva precuela de la saga Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Y es que en la nueva entrega, el emblemático papel del Jefe de los Juegos encarnado por el recordado actor Philip Seymour Hoffman antes de su trágico fallecimiento en 2014, ha sido protagonizado finalmente por Jesse Plemons en esta versión más joven del personaje.

Aunque muchos seguidores daban por hecho que el hijo del fallecido intérprete, Cooper Hoffman, asumiría el rol de su padre, el cineasta ha justificado su decisión a The Hollywood Reporter alegando una cuestión puramente de edad para la trama: "Me encanta trabajar con la misma gente una y otra vez, y Cooper está entre mis favoritos. Pero necesitábamos a alguien que pareciera considerablemente mayor que Cooper".

Philip Seymour Hoffman y Woody Harrelson en Los Juegos del Hambre: En llamas | Cordon Press

A pesar de no seleccionarlo en este proyecto, Lawrence (quien dirigió a Cooper en la película de 2025 The Long Walk) reconoció la enorme carga emocional que sintió al conocer al joven de 23 años: "Debo decir que conocer a Cooper por primera vez fue muy impactante. Ver y sentir las similitudes que ambos comparten me emocionó".

Por su parte, el elegido Jesse Plemons ya guardaba un estrecho vínculo profesional con Philip Seymour Hoffman tras haber interpretado a su hijo en la película The Master (2012).

Jesse Plemons | Gtres

Una conexión que Lionsgate valoró de forma muy especial para darle continuidad al legado del personaje: "Nos sentimos honrados de que haya elegido aportar su propia visión a uno de los personajes más fascinantes de Panem, y creemos que su anterior colaboración con Philip Seymour Hoffman lo hace aún más especial", dijo Erin Westerman, presidenta de Lionsgate.

Además el propio Plemons reconoció, en Happy Sad Confused, que llegó a dudar antes de aceptar el papel: "Le tengo tanto respeto y admiración que es algo que la gente ha dicho, algo que no acabo de comprender, pero que, obviamente, es muy agradable de oír. Creo que simplemente decidí que quería hacerlo. Me gusta el papel, me gusta el guion, me gusta el director y el reparto".