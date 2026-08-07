Las chicas Gilmore preparan un documental por su 25 aniversario: imágenes inéditas, dónde se emitirá y quién vuelve del reparto original

Las chicas Gilmore, la mítica ficción televisiva que marcó a toda una generación, regresará a la pantalla en un formato diferente. Y es que HBO Max ha anunciado el inicio de la producción de un documental conmemorativo por el 25 aniversario de Las chicas Gilmore que incluirá imágenes nunca antes vistas y contenido detrás de las cámaras.

La película, dirigida por Bonni Cohen y producida por Warner Horizon Unscripted Television, ofrecerá una mirada sin precedentes sobre cómo la serie superó todas las expectativas hasta convertirse en un hito cultural.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el proyecto promete mostrar el proceso de la creación: "Este documental ofrece una visión privilegiada de la creación de Las chicas Gilmore, contada directamente por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, con la participación de Lauren Graham, así como de otros miembros clave del reparto y del equipo técnico".

Para el disfrute de los seguidores, el comunicado de prensa contaba que la producción rescatará material exclusivo conservado durante décadas: "Incluirá tomas descartadas nunca antes vistas, imágenes del detrás de cámaras y páginas del guion".

Lauren Graham, encargada de dar vida a la inolvidable Lorelai Gilmore durante las 7 temporadas de la serie y la secuela de 2016, fue la primera en celebrar públicamente el proyecto a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes nostálgicas junto a Alexis Bledel y el resto del elenco: "¡Hola! Estamos haciendo un documental".

La noticia llega además mientras la propia Graham trabaja junto a la creadora Amy Sherman-Palladino en un libro sobre la ficción, un proyecto sobre el cual la actriz reconoció a PEOPLE: "Ya está bastante avanzado, tanto yo como Amy tenemos mucho material, y luego ella se fue a dirigir una película a Londres, y yo me fui a hacer esto. Así que puede que lleve un tiempo, pero creo que una vez que nos acostumbremos a pasar tiempo juntas y a contar nuestras historias, todo fluirá".

Sin fecha de estreno confirmada por el momento, la producción se plantea como el homenaje definitivo a la entrañable comunidad de Stars Hollow.