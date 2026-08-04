George R.R. Martin, autor de Juego de tronos, rompe su silencio tras meses alejado y se sincera sobre su salud mental: "He pasado por tristeza y depresión"

George R.R. Martin llevaba casi seis meses sin escribir personalmente en su blog y muchos de sus seguidores ya se preguntaban qué estaba pasando. Ahora, el creador de Canción de hielo y fuego ha vuelto con un mensaje muy personal en el que explica el motivo de su ausencia y reconoce que este último año ha sido especialmente duro.

El escritor de Juego de tronos cuenta que ha pasado por una etapa marcada por la "tristeza y la depresión" y admite que el trabajo se le ha ido acumulando durante estos meses. De hecho, aclara que todas las publicaciones que han aparecido en su blog desde el 19 de febrero no las ha escrito él, sino su equipo.

"¿Os acordáis de mí? Ha pasado un tiempo, ya lo sé. Mi última entrada en el blog fue el 19 de febrero. Las publicaciones que llegaron después las hicieron mis magníficos ayudantes. Tengo la suerte de contar con un gran equipo de asistentes... aunque, incluso con su ayuda, cada vez me iba quedando más y más atrasado", explica en su portal.

Martin reconoce que "este año ha sido... estresante", por decirlo de alguna manera, aunque también deja claro que no todo han sido malos momentos.

"Supongo que así es la vida. Claro que ya lo sabía. Si habéis leído mis historias, sabéis que eso es así", escribe. "Tengo muchísimas cosas que contar... Intentaré ponerme al día poco a poco... y mis ayudantes me echarán una mano... pero es probable que mis publicaciones sean cortas y escritas con prisas".

A pesar de todo, el autor también tiene algo que celebrar. Antes de despedirse, celebra que El caballero de los Siete Reinos, la serie de HBO que ha creado junto a Ira Parker, ha conseguido nueve nominaciones a los Emmy.

Sobre la posibilidad de acudir a la ceremonia, Martin prefiere ser prudente. "Espero poder ir... pero eso depende de... bueno, de muchas cosas. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y espero que nos llevemos unas cuantas estatuillas, aunque tengo que reconocer que también esperaba que consiguiéramos alguna nominación para los actores. Pero siempre nos quedará el año que viene".