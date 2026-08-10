HABLA SIN TAPUJOS
Brad Pitt confiesa que ya no está sobrio y que tuvo pensamientos suicidas por "temas de familia": "No veía una salida"
Brad Pitt ha contado que volvió a beber después de siete años sobrio y que llegó a tener pensamientos suicidas durante una dolorosa crisis familiar.
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Brad Pitt ha hablado abiertamente sobre dos de los periodos más delicados de su vida. El actor ha reconocido que ha vuelto a consumir alcohol después de permanecer sobrio durante siete años y ha recordado una breve etapa del pasado en la que llegó a tener pensamientos suicidas.
"Estuve sobrio durante siete años y después volví a caer", ha confesado en una entrevista con Esquire. Pitt asegura que ahora bebe de una manera más moderada, aunque reconoce que ya se ha confiado demasiado en algunas ocasiones.
"Me confié demasiado un par de veces y pensé: 'Sí, no, esto no es bueno para mí'", ha explicado. El intérprete asegura que puede tomar algunas copas de vino, pero no excederse: "Puedo tomar unas cuantas, pero no muchas. Tengo que ser profesional con ello".
Brad Pitt habló públicamente de su sobriedad en 2019 y reveló que había asistido durante aproximadamente un año y medio a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Ahora ha confirmado que ya no mantiene esa abstinencia.
Durante la misma entrevista, el actor también ha recordado un momento concreto del pasado en el que llegó a tener pensamientos suicidas. Pitt ha dejado claro que no se siente así actualmente, que fue un periodo breve y que nunca tuvo intención de hacerse daño.
"Nunca había tenido pensamientos suicidas, salvo durante un pequeño periodo", ha afirmado. "En aquel pequeño periodo no podía ver una salida. El dolor era insoportable".
El actor asegura que aquella experiencia le permitió comprender cómo una persona puede contemplar el suicidio buscando escapar del sufrimiento. Sin embargo, insiste en que nunca pensó actuar: "No iba a hacerlo".
"Creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. En mi caso, se activaron inmediatamente", ha añadido antes de reconocer la dureza de aquella etapa: "Esto no es fácil. Y estás hablando con un tipo al que le ha tocado la lotería".
Cuando el periodista le ha preguntado si se refería a problemas con sus hijos, Pitt ha respondido únicamente: "Temas familiares". El actor no ha ofrecido más detalles sobre el episodio ni aclaró cuándo ocurrió exactamente.
La confesión llega después de años de tensiones familiares tras su separación de Angelina Jolie en 2016. La expareja comparte seis hijos y Pitt mantiene una relación distante con varios de ellos. Algunos han dejado de utilizar públicamente su apellido durante los últimos años.
Brad Pitt diferencia así dos momentos de su vida: actualmente ha vuelto a consumir alcohol de forma moderada, mientras que los pensamientos suicidas aparecieron durante una crisis puntual del pasado que, según recalca, nunca tuvo intención de llevar a la práctica.
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