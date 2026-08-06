¿Cómo es su relación? Homer Gere asegura que no fue a su padre, Richard Gere, el primero que le dijo que Ryan Murphy lo eligió para The Shards

Homer Gere debuta en The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy, con su primer papel protagonista. Un gran logro en su carrera que lo llenó de orgullo.

Pero en una entrevista con People, el hijo de Richard Gere ha revelado que no fue al actor a quien le dijo primero que había obtenido el papel.

"Llamé a mi madre. Me dijo: Ay, cariño, estoy muy orgullosa de ti", explica el joven e 26 años. Homer es hijo de Richard Gere y la actriz y modelo Carey Lowell, ambos estuvieron casados desde el año 2002 hasta el 2016.

Richard Gere con su ex Carey Lowell | Cordon Press

Aún así, Richard Gere y su hijo Homer tienen una gran relación padre e hijo. El propio Homer habló sobre los consejos que le ha dado su padre tras decidir que iba a seguir sus pasos.

The Shards narra la vida de Bret, un joven aspirante a escritor en un elitista instituto de Los Ángeles en 1981. Su rutina cambia con la llegada de Robert Mallory, un alumno misterioso, justo cuando un asesino en serie aterroriza a los adolescentes de la ciudad.

Kaia Gerber y Homer Gere en The Shards, serie de Ryan Murphy | Fox

Homer admite que fue "realmente divertido" interpretar este personaje tan complejo: "Hay algo en Robert que me resultó muy atractivo. Tiene un toque de ironía, casi de sátira. Es como si fuera consciente de sí mismo. Eso fue lo que realmente me atrajo. Hay una broma, y ​​él es consciente de ella. Y realmente quiere que Bret también lo sea".

Respecto a los cambios que provoca la llegada de su personaje en la serie dice: "Mira, creo que si un chico nuevo disuelve un grupo de amigos, es que el grupo de amigos no era tan fuerte".