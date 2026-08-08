Ryan Murphy responde sobre la retirada de Ariana Grande y su abandono de American Horror Story: "Hay que ser respetuosos"

Ariana Grande ha decidido poner límites para proteger la salud mental retirándose de la vida pública indefinidamente una vez concluya su gira Eternal Sunshine el próximo 1 de septiembre.

Con ello, la artista renuncia a protagonizar la adaptación del musical Sunday in the Park with George en el West End londinense el próximo verano junto a Jonathan Bailey así como otros proyectos cinematográficos.

Ariana Grande en su videoclip Petal | Republic Records

Uno de ellos ha sido la temporada 13 de American Horror Story, aunque su salida de la serie ya se anunció hace unas semanas. Ahora, su creador, Ryan Murphy, ha hablado sobre el estado de la actriz y su abandono.

"Adoro a Ariana Grande. Somos muy buenos amigos. Tuve una idea y se la comenté, y ella, enseguida, me dijo: 'No estoy segura porque creo que voy a salir de gira'", recordó Murphy a The Hollywood Reporter. "Creo que la gira aún no se había anunciado, y obviamente acababa de terminar la película Wicked. Así que cuando llegó el momento de grabar ese episodio, la llamé y me dijo: 'No sé cómo voy a compaginar la gira con esto'. Y le dije: 'Vale, si no puedes, podemos posponerlo para otra temporada'. Ella dijo: 'Genial'".

Ryan Murphy en la premiere de The Shards | Gtres

"Hay que ser respetuoso. ¿Quién está más ocupada que Ariana Grande? Nadie", ha asegurado el director. "Ariana es una gran fan del terror. Obviamente, ha hecho homenajes a ese género en su trabajo; trabajó conmigo en Scream Queens y le encantó la experiencia, y la gente la adora en esa serie. Así que siempre trabajaré con ella", ha señalado.

Ariana Grande, Emma Roberts, Abigail Breslin y Billie Lourd en Scream Queens | Cordon Press

"La quiero y la apoyo. Fue una decisión muy arriesgada, pero podría retomarla para otra temporada, dependiendo de la disponibilidad de Ariana. La admiro muchísimo", ha dicho Murphy.

Mientras, Ariana trata de terminar su gira por todo lo alto hasta que llegue su descanso debido al escrutinio público constante e incesante que denunció su representante.