Los hijos de Mark Ruffalo y Jeffrey Dean Morgan son los nuevos nepo babies de Hollywood en Sterling Point, la serie del verano

Una de las nuevas series que darán que hablar este verano es Sterling Point, que apunta a ser uno de los fenómenos juveniles tras el final de El verano en que me enamoré.

Prime Video ha vuelto a apostar por el público adolescente con este drama coming of age de ocho episodios que repite una fórmula tan conocida como efectiva: un escenario idílico, un grupo de jóvenes marcado por los secretos familiares, romances estivales y el inevitable viaje hacia la madurez.

Keen Ruffalo en Sterling Point | Prime Video

La historia gira en torno a Annie Jacobson (Ella Rubin), una brillante estudiante de 17 años que, junto a su hermano gemelo Connor, viaja a una isla canadiense tras descubrir que ha heredado una propiedad de un abuelo prácticamente desconocido. Lo que parecía un simple cambio de aires acaba convirtiéndose en un verano que cambiará sus vidas para siempre entre romances, amistades inesperadas y un entramado de secretos familiares que se va desvelando episodio a episodio.

Ella Rubin en Sterling Point | Prime Video

Aunque la serie está creada por Megan Park, detrás del proyecto también aparecen dos nombres que marcaron a toda una generación de espectadores: Josh Schwartz y Stephanie Savage, responsables de The O.C. y Gossip Girl.

Pero si hay un aspecto que ha disparado las conversaciones en las redes es su reparto. Sterling Point reúne a dos nepo babies que no estaban tan controlados por el público. El principal es Keen Ruffalo, hijo de Mark Ruffalo, que interpreta a Connor Jacobson en su primer papel protagonista en televisión.

A él se suma Augustus "Gus" Morgan, hijo de Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton, que tiene una breve aparición en la serie, aunque su padre interpreta a Joe, uno de los adultos con mayor peso en la trama. De hecho, Jeffrey Dean Morgan acudió al estreno acompañado de su hijo.

Jeffrey Dean Morgan y su hijo Gus en la premiere de Sterling Point | Cordon Press

La presencia de ambos vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los nepo babies en Hollywood, ya que esta tendencia se ha visto recientemente en otras producciones muy comentadas como en The Shards, donde también participan intérpretes con apellidos muy conocidos dentro de la industria como los hijos de Richard Gere o Cindy Crawford.

Pero más allá de los hijos de Ruffalo y Morgan, Sterling Point cuenta con un reparto encabezado por Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason o Jay Duplass.