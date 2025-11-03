Kristen Bell revela que no le importa que su marido Dax Sephard se acueste con otras mujeres: "Nos atraen otras personas"

Kristen Bell y Dax Sephard son una de las parejas más estables de Hollywood. Después de casi 20 años de relación y 12 como matrimonio, ambos parecen igual de enamorados que el primer día. Aunque su celebración de aniversario no estuviese exenta de polémica.

Si bien es cierto que no existe una fórmula mágica para que el amor funcione con el paso del tiempo, la actriz ha manifestado en una reciente entrevista que mantiene una mentalidad abierta en torno a su relación.

El matrimonio de Dax Shepard y Kristen Bell | Getty Images

"Para ser sincera, ¿qué más me da?", responde Kristen cuando le preguntan sobre las infidelidades: "Sé que somos monos. Nos atraen otras personas. Estamos casados, no estamos muertos".

De igual modo, ha comentado que "no todo el mundo tiene el privilegio de tener tanta confianza en su relación". Una forma de entender el matrimonio que nace de "su propio barómetro de lo que está bien y mal para ella"; el cual se basa en "promover la felicidad y reducir el sufrimiento".

Así, ha querido comparar las relaciones con otras personas con el consumo de drogas. "Si estoy con mis amigos, alguien tiene marihuana, setas o algo así, tengo veinte años y no estoy criando hijos, entonces es genial", comenta antes de insistir en su teoría: "La cosa es, ¿estoy causando sufrimiento a alguien más?".

Kristen bell y Dax Shepard | Gtres

Dejando de lado su ejemplo de las drogas, la actriz ha vuelto a detallar su forma de entender el sexo. "Si quiero acostarme con alguien, estoy en la universidad, es consensuado, no queremos tener una relación sentimental y resulta que es algo de una sola noche, nadie sufre aquí", concluye en su entrevista con The Sun.

Sin embargo, Kristen no ha dado más detalles sobre cómo funciona esta forma de entender el mundo de puertas para adentro. Y es que, a pesar de que los comentarios sobre su relación abierta y las quedadas swingers no son nada nuevo para la pareja, jamás han confirmado que nada de esto sea real. En su defecto, todo parece quedarse en la teoría.

Kristen Bell acaba de estrenar la segunda temporada de su serie Nadie quiere esto. Un paso más en una carrera profesional que sigue viento en popa y que, según sus palabras, estaría compaginando con una vida personal plena y feliz.