Oleada de críticas a Kristen Bell por su felicitación de aniversario a Dax Shepard: "Muchos hombres han matado a sus mujeres"

Kristen Bell y Dax Shepard han cumplido recientemente 12 años como matrimonio. Se trata de una de las relaciones más sólidas de Hollywood y ambos parecen igual de enamorados que el primer día. Sin embargo, el mensaje de felicitación publicado por Kristen no ha sido todo lo divertido que pretendía ser.

La protagonista de Frozen ha compartido una foto en la que ambos salen apasionadamente abrazados. Una instantánea bonita de por sí que habría sido perfecta y nada polémica de no ser por el pie de foto que acompañaba a la publicación. Unas líneas que han desatado una ola de comentarios negativos en su perfil.

"Feliz 12 aniversario de boda al hombre que una vez me dijo: Nunca te mataré. Muchos hombres han matado a sus mujeres en algún momento. Aunque me sienta tentado de hacerlo, nunca lo haría", todo ello acompañado con el emoji de un corazón. Así, Kristen pretendía hacer una broma que no ha salido como imaginaba que saldría; y es que las críticas por frivolizar con la violencia de género no se han hecho esperar.

"La violencia doméstica no es un chiste", "No es nada divertido" o "¿Se supone que tendría que ser gracioso?" son tan solo algunos de los comentarios que abundan en su perfil de Instagram. Unas palabras que dejan claro que, a pesar de entender la intención humorística de la felicitación en cuestión, los resultados se han alejado del propósito original.

Sin embargo, también ha habido quien ha recogido la broma y los ha apoyado públicamente. Como Zoey Deutch, comentando que "son los mejores" o Terry Crews con un "esto sí es amor" y un emoticono de risa.

Sea como sea, la publicación ha generado polémica en los tres días que lleva en el perfil. A pesar de las críticas, Kristen Bell no se ha pronunciado al respecto y ha continuado con su dinámica habitual en redes sociales, compartiendo nuevas instantáneas de su día a día.

Por el momento, la actriz se prepara para el estreno de la segunda temporada de Nadie quiere esto, que llegará a Netflix el próximo jueves 23. Todo ello mientras los fans esperan la tercera entrega de Frozen, de la que dio novedades recientemente.