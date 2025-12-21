Lily Collins confiesa que lloró al grabar esta escena de la temporada 5 de Emily in Paris

La temporada 5 de Emily in Paris ya se ha estrenado en Netflix y, cómo ya sabíamos, la protagonista se está enfrentando a grandes desafíos profesionales y sentimentales desde que la nombraron responsable de la Agence Grateau en Roma.

Lily Collins, la actriz que interpreta a Emily, ha querido recordar durante una entrevista en exclusiva con People cómo fue esa grabación de la temporada 5 y ha confesado que lloró al grabar una de sus escenas.

Lily Collins como Emily de Emily en París | Netflix

Sin embargo, no es nada de lo que estas pensando. "Uno de mis momentos más divertidos fue filmar la escena con Ashley donde tenemos nuestras mascarillas puestas y no podíamos parar de reír, estábamos llorando", reveló Collins. "Siempre es divertido con Ashley", aseguró.

Además, Lily Collins siguió hablando de cómo ha sido trabajar con su compañera Ashley Park, quien interpreta a Mindy, durante esta nueva temporada: "Hay muchísimas escenas divertidas. Ir a Venecia fue épico, ¿sabes? Nunca había estado allí, así que rodar con Ashley en las calles de Venecia fue realmente mágico".

"Terminamos de filmar en Venecia, así que poder explorar o estar en un entorno completamente nuevo fue algo realmente único en la vida", finalizaba en su conversación con People, que tuvo lugar durante el evento del estreno mundial de la nueva temporada de la serie.