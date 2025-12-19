Aria y Ezra juntos: Lucy Hale e Ian Harding desatan la nostalgia y los rumores entre los fans de Pretty Little Liars

Pretty Little Liars se convirtió en una de las series juveniles más exitosas de la década de 2010, marcando a toda una generación de espectadores con su mezcla de misterio, drama y romance.

Emitida entre 2010 y 2017, la ficción logró mantenerse durante siete temporadas como un fenómeno global, impulsando la carrera de sus protagonistas y creando una base de fans especialmenteactiva que, años después de su final, y tras un reboot que tuvo que ser cancelado, sigue pendiente de cualquier novedad relacionada con la serie.

Por eso, a pesar del paso del tiempo, el vínculo entre el reparto y el cariño del público permanecen intactos, lo que explica que cualquier gesto, imagen o publicación compartida por sus protagonistas traiga de vuelta la nostalgia de quienes siguieron la historia desde el primer episodio.

Esto ha sido lo que ha sucedido recientemente, las estrellas Lucy Hale e Ian Harding, conocidas por interpretar a la controvertida pareja de Aria Montgomery y Ezra Fitz, sorprendieron a sus seguidores al publicar juntos unvídeo en Instagram.

En el clip Hale y Harding aparecen disfrutando de bebidas y sonriendo frente a la cámara mientras dicen al unísono "Es bueno estar de vuelta", acompañado por el pie de foto que escribía Lucy: "Hale y Harding toma 2".

La publicación no solo ha desatado la emoción el reencuentro, sino los rumores de una posible reunión o nuevo proyecto relacionado con la serie; sobre todo después de que otros miembros del elenco, como Ashley Benson y Tyler Blackburn, también compartieran publicacionesjuntos recientemente.

"¿Aria, Ezra y Caleb y Hanna están publicando juntos? ¿Qué pasa?", escribió un seguidor en la publicación de Hale.

"Chicos, basta ya de avances sobre parejas, ¡¡¡¡soltad ya la noticia del reboot!!!! Prometemos no volvernos locos... no mucho", decía otra fan.

Ian Harding y Lucy Hale en 'Pretty Little Liars' | Freeform

No obstante, la razón detrás de la reunión de Lucy e Ian no sería un regreso de Pretty Little Liars como tal, sino su colaboración en una nueva comedia romántica navideña, según recoge Deadline.

Ambos protagonizan The Twelve Dates of Christmas, una película en la que Hale interpreta a Christina Walker, una mujer exitosa que decide embarcarse en una serie de citas antes de Navidad para encontrar el amor, mientras Harding da vida a un chico de esas citas.