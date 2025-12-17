Frankie Muniz confiesa que es la primera vez que "está feliz de ser actor", tras rodar el regreso de Malcolm

Malcolm in the Middle o, en España, Malcolm a secas fue una de esas series capaz de marcar a toda una generación. Estrenada en el año 2000 y con 7 temporadas a sus espaldas, esta divertida comedia revolucionó lo que se esperaba de una sitcom familiar.

La desfachatez de Malcolm, la ira de Lois, la torpeza de Hal, las locuras de Reese, el morro de Francis o el ingenio de Dewey hicieron las delicias de millones de espectadores por todo el mundo. Unos espectadores que ahora, más de 20 años después de su estreno, están de enhorabuena.

Y es que Malcolm vuelve con una miniserie que recupera a (casi) todo el elenco original. Si bien el pequeño Dewey cambia de intérprete, dado que Erik Per Suillivan está retirado de la interpretación, el resto de actores regresa para la secuela.

Con cuatro episodios que prometen ser muy especiales, Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair ha concluido su rodaje y se prevé que llegue en algún momento de la primavera de 2026.

Ahora, su protagonista ha demostrado estar totalmente satisfecho con el resultado, en especial al cambio que ha supuesto grabar la serie de adulto. "Cuando hacía Malcolm hace 20 años, era un niño", comenta Frankie Muniz: "Tenía entre 13 y 20 años cuando estaba en la serie. Simplemente me presenté, emocionado de estar allí, dije lo que estaba escrito y funcionó".

"De adulto, uno tiende a darle demasiadas vueltas a las cosas... y también te presionas más", continúa: "Así que no sabía cómo sería. Si sería fácil ser Malcolm, si sería incómodo volver con el elenco". Un reencuentro que parece haber salido a pedir de boca, ya que, en sus palabras, "fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, cada uno, nos metimos de nuevo en nuestros personajes al instante".

De este modo, Muniz afirma que el revival es "probablemente uno de los mejores momentos que he tenido en un set". Y es que esta aventura resulta haber sido de lo más mágica para el intérprete: "Fue la primera vez en mi vida que, al terminar de filmar la nueva versión, me sentí feliz de llamarme actor".

"Fue una experiencia muy divertida y genial, así que espero que a todos les encante", concluye en sus declaraciones a People. Unas palabras que hacen crecer más todavía las expectativas de lo que está por venir

