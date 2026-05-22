Kit Harington aclara el futuro de la serie sobre Jon Snow tras Juego de Tronos: "No está muerto"

Al igual que le ocurrió al propio personaje al final de la quinta temporada de Juego de Tronos, la serie derivada centrada en Jon Snow se resiste a morir definitivamente.

Tras meses de especulaciones que daban el proyecto por totalmente descartado, durante un panel en la Motor City Comic Con, Kit Harington reveló que la serie derivada de Jon Snow no está oficialmente cancelada, han recogido medios como ScreenRant.

El actor de 39 años ha querido ser muy transparente sobre los motivos que llevaron a paralizar el desarrollo de la ficción: "Es de dominio público que intentamos hacer una serie de Jon Snow durante un tiempo, pero no pudimos. Lo que más me preocupa es no hacerle un flaco favor al personaje. Creo que tuvo un buen final. Creo que fue adonde debía ir. Así que, si lo retoman, tiene que ser por las razones correctas".

Kit Harington como Jon Snow en la temporada 4 de Juego de Tronos en 2014 | Cordon Press

Harington, que pretendía explorar en esta secuela el trastorno de estrés postraumático de Jon Snow viviendo en soledad tras cruzar el Muro sin su lobo Fantasma ni su espada Garra Larga, admite que la idea de un proyecto en solitario le seguía seduciendo: "Sí sentí que aún quedaba algo por decir. Y pensé que la idea de explorar algo que girara completamente en torno a él, o gran parte de él, sería interesante. Porque, recordemos, en Juego de Tronos, formas parte de un gran elenco. Sería una buena excusa para profundizar más en un personaje. Por eso me intrigó".

Sin embargo, la falta de una idea brillante frenó los planes: "No encontramos lo que buscábamos. Así que lo dejamos de lado. Por ahora. Quizás llegue el momento... ya sabes, no está muerto, y lo asombroso es que podría retomarse".

Mientras se decide el destino de Jon Snow, el universo de George R.R. Martin sigue expandiéndose con fuerza en la televisión. Por un lado, la franquicia ya calienta motores con el regreso de los dragones tras lanzarse el tráiler y la fecha de estreno de la temporada 3 de La Casa del Dragón.

Por otro, HBO acaba de saborear el éxito con la emisión de su nueva precuela, tras un aclamado final de El Caballero de los Siete Reinos que reescribe el destino de Dunk y Egg y promete un futuro aún más ambicioso para la saga.

A pesar de la competencia interna, Kit Harington insiste en que el paso de los años podría jugar a su favor si finalmente deciden rescatar el proyecto del cajón: "Me siento mucho más mayor y más sabio que cuando... bueno, quizás no más sabio que cuando dejé Juego de Tronos. Puede que haya una parte de mí que quiera volver y reconsiderar al personaje. Aún no lo sé, pero por el momento no hay nada planeado".