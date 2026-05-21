Los minutos finales de The Boys cuelan un último homenaje a un personaje muerto que se te ha escapado

Después de 5 exitosas temporadas y varios spin-off, The Boys ha emitido su episodio final, 'Blood and Bone' (Sangre y Hueso), despidiendo a nuestros 'chicos' para siempre.

Si aún no lo has visto ten claro que a continuación encontrarás spoilers del final.

Después de la sobrecogedora muerte de Frenchie (Tomer Capone) antes del final, el grupo protagonista comienza su último capítulo en círculo junto a su tumba. Todo es muy solemne hasta que comienzan las bromas sobre anos, claro, porque esto es The Boys, pero ya sienta un tono para el episodio en el que todo tiene una carga emocional diferente.

Y, pese a que las críticas no han faltado entre el fandom o los periodistas que esperaban más, The Boys culmina dando unos cierres bastante satisfactorios a todos sus personajes. Se puede debatir si se podría haber aprovechado alguna trama un poco más, pero el final de cada uno de ellos, no podría haber sido de otra manera.

Dentro de este lazo en el que despiden a todos con un flashforward y al son de Piano Man, porque a Billy Joel también había que despedirlo, se esconde un homenaje más, un momento 'full circle', que hace que se te encoja el corazón un poquito más.

Vemos a un Hughie (Jack Quaid) más liberado que nunca, que no duda ni un segundo en rechazar al presidente de Estados Unidos, y que vuelve a sus orígenes con la tienda de electrodomésticos. El hecho de que Annie o Starlight (Erin Moriarty) esté embarazada brinda aún más esperanza sobre el futuro, y el detalle que has podido pasar por alto es la frase con la que se despide Hughie.

Erin Moriarty y Jack Quaid en el final de The Boys | Prime Video

"Cuida de tu madre, Robin", le dice a la tripa con el bebé. Y no, no es un guiño a otro cierto superhéroe, Robin era el nombre de su difunta novia, aquella con la que empezó todo cuando fue asesinada por A-Train al llevársela por delante al comienzo de la serie. Un elemento más que indica la sanación del personaje que más ha mantenido su integridad en toda la serie, como bien le dice Butcher (Karl Urban) al despedirse.