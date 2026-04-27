¡Vuelven los dragones! Tráiler de La Casa del Dragón y fecha de estreno de la temporada 3

La tercera temporada de la serie dramática original de HBO La Casa del Dragón se estrena el 22 de junio. La temporada, compuesta por ocho episodios, emitirá nuevos episodios semanalmente hasta su final el 10 de agosto.

Sinopsis: Basada en 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Créditos de la temporada 3: Creador, showrunner y productor ejecutivo, Ryan Condal; Creador y productor ejecutivo, George R. R. Martin; Productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en 'Canción de hielo y fuego', de George R. R. Martin.

Reparto de la temporada 3: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane.