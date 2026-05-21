Quinta Brunson, elegida para ser Betty Boop en el cine, desata una polémica por el verdadero origen racial del personaje

Hollywood ha vuelto a encender el debate sobre el salto de los clásicos de la animación a la carne y hueso. La actriz y creadora Quinta Brunson, ganadora del Emmy por Abbott Elementary, ha anunciado que se pondrá en la piel de la mítica Betty Boop en una nueva película que explora los orígenes de la caricatura.

El largometraje, desarrollado junto a Mark Fleischer (nieto del creador original, Max Fleischer), abordará la compleja relación entre el artista y su obra en la era del jazz.

Brunson se mostró entusiasmada en sus redes al asegurar que busca contar "una historia que podría explorarse de una manera refrescante, subversiva y atemporal".

Sin embargo, la noticia ha provocado una división total en las plataformas digitales, donde se mezclan críticas puristas sobre la necesidad del proyecto con debates puramente raciales.

Mientras una parte de los usuarios defiende que el fichaje de Brunson es "perfecto por su carisma, expresividad y sentido del humor", otros internautas han mostrado su descontento con comentarios como "Hollywood nunca aprenderá, espero que los estudios pierdan aún más dinero" o afirmando que "se trata de si debería existir una versión de carne y hueso de Betty Boop. Algunos personajes son dibujos animados por algo".

La polémica ha escalado al terreno del color de piel de la actriz, despertando comentarios contrapuestos en la red social X. Usuarios descontentos con la elección han criticado el casting bajo el argumento de que se trata de un nuevo caso de inclusión forzada en personajes tradicionalmente blancos.

Por el contrario, defensores del fichaje y activistas de la comunidad afroamericana han recordado que la elección de una actriz negra no es un capricho moderno, sino un acto de justicia histórica, ya que la verdadera fuente de inspiración del dibujo animado fue una mujer negra.

Y es que durante décadas se vendió la narrativa de que Betty Boop nació inspirada en la estética de la cantante blanca Helen Kane, los archivos judiciales de los años 30 demostraron lo contrario.

Max Fleischer y Grim Natwick moldearon al personaje en 1930 basándose directamente en Esther Jones, una artista afroestadounidense conocida en los locales de jazz de Harlem como "Baby Esther". Jones era famosa por su imagen infantilizada, su voz aniñada y, fundamentalmente, por inventar la icónica frase “Boop-oop-a-doop”.

La propia Helen Kane llegó a demandar a los creadores de los dibujos por plagio, pero perdió el juicio cuando se demostró que ella misma había copiado el estilo de "Baby Esther" tras verla actuar en el Cotton Club.

A pesar de que la justicia dictaminó el verdadero origen de la caricatura, Esther Jones jamás recibió compensación económica ni reconocimiento público en la época.

Su figura fue sometida a un proceso de blanqueamiento comercial por parte de la industria para vender el producto a audiencias masivas, transformando a la musa negra de Harlem en el tierno dibujo de tez blanca que conquistó el mundo, un error histórico que el nuevo proyecto de Quinta Brunson parece dispuesto a resolver en la gran pantalla.