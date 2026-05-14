Emilia Clarke hace las paces con Daenerys tras querer distanciarse de Juego de Tronos: "Siempre seré esa chica dragón"

Emilia Clarkeha hecho las paces con el personaje que la catapultó a la fama mundial. Tras el final de Juego de Tronos en 2019, la actriz pasó por un periodo de búsqueda de identidad profesional, intentando demostrar que su talento iba mucho más allá de Poniente.

Sin embargo, en una entrevista en Virgin Radio UK, la intérprete ha confesado que su perspectiva ha cambiado por completo: "Sinceramente, creo que tendré más de 90 años antes de poder comprender completamente lo que eso significó".

La actriz no oculta que en el pasado sintió la necesidad de reivindicarse como intérprete fuera del universo de George R.R. Martin: "Creo que pasé por una etapa en la que quería ser conocida por algo más que Juego de Tronos. Lo cual es natural, pero ahora pienso... 'Fue fenomenal'", ha admitido con sinceridad.

En aquel entonces, Clarke sentía la presión de mostrar su versatilidad: "Siempre pensé: 'Pero podría hacer todas estas otras cosas. ¡Lo juro por Dios, soy actriz!'".

Hoy, esa urgencia ha desaparecido para dar paso a la gratitud: "Ahora estoy profundamente agradecida de que haya sucedido y probablemente siempre seré esa chica dragón y tal vez eso esté bien... ¡Señora dragón! No. ¡Vieja dragona! Pero tal vez eso sea genial".

Emilia Clarke en una de sus últimas apariciones públicas | Gtres

Curiosamente, el icónico look de Daenerys Targaryen le permitió mantener cierto anonimato durante los inicios de la ficción, algo que recuerda con humor: "Me costó unas tres temporadas empezar a ser reconocida", compartió Clarke.

De hecho, era habitual que los fans la ignoraran para acercarse a sus compañeros de reparto: "Caminaba con Kit (Harington) y la gente me decía: '¿Puedes tomarnos una foto con él?', y yo respondía: 'Claro que sí'". Una situación que, según explica: "fue divertida por un tiempo, pero de repente la situación cambió y se volvió bastante intensa".

Esta reconciliación con su pasado llega en un momento de plena madurez profesional, tras años en los que muchos se preguntaban qué había sido de Emilia Clarke y cómo había evolucionado su carrera tras el final de la serie.

Ahora, la actriz se prepara para el estreno mundial en el Festival de Tribeca de su nuevo proyecto, Next Life, un drama romántico de ciencia ficción donde explora las decisiones del destino y el amor verdadero a través de dos líneas temporales distintas.