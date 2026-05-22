Hayden Panettiere destapa un incómodo momento con un oscarizado actor que le enseñó los testículos: "Me estremecí"

Hayden Panettiere continúa desvelando las partes oscuras de su pasado. Debido al lanzamiento de su libro sobre sus memorias, This Is Me: A Reckoning, la actriz de 36 años está destapando las experiencias más perturbadoras e incómodas que se vio obligada a presenciar en Hollywood al comienzo de su carrera.

En este nuevo adelanto, la protagonista de Nashville narra un desagradable e impactante encuentro con un oscarizado y reputado actor del que ha preferido no revelar su identidad.

El incidente tuvo lugar en una fiesta en Los Ángeles cuando Panettiere tenía solo 19 años. Tras pasar un rato charlando de forma trivial con un grupo de hombres mayores, la actriz empezó a sentirse cada vez más incómoda y decidió que era el momento de marcharse.

Fue entonces cuando, mientras se ponía el abrigo, el intérprete se le acercó con la absurda excusa de que tenía chicle en los pantalones, dejando al descubierto sus partes íntimas a través de la cremallera: "Bajé la mirada y me estremecí. Los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta", relata de forma literal en las páginas de su biografía.

Hayden Panettiere | Getty

Aunque el episodio no le causó ningún daño físico y prefirió tomárselo en un principio como una mala broma, la dejó profundamente conmocionada: "Sin embargo, lo del chicle en los pantalones era un verdadero enigma. No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada".

Panettiere abandonó rápidamente la reunión y guardó silencio hasta ahora, reconociendo que le impactó tanto porque, hasta ese preciso instante, consideraba que los hombres en la industria eran amables y respetuosos.

Esta no es la única vivencia traumática que ha visto la luz con la promoción de su libro. Hayden Panettiere además relató una traumática encerrona con un hombre desnudo y muy famoso a los 18 años donde confesó "no tenía dónde esconderme" tras ser engañada por una persona de confianza para subir a un yate en Francia.

Ahora la actriz atraviesa una etapa de liberación absoluta a nivel de imagen pública. Recientemente, Hayden Panettiere se declaró bisexual y habló del infierno que sufrió en sus relaciones diciendo "lo digo en voz alta por primera vez".

Al mismo tiempo ha tenido que dar la cara ante la opinión pública para responder con firmeza a las acusaciones de que abandonó a su hija, ahora de 11 años.

Este es, sin duda, un ejercicio de gran honestidad con el que pretende cerrar heridas del pasado gracias a la publicación de sus memorias.