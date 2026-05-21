John Travolta afirma que "ha nacido una estrella" con su hija Ella, actriz de su primera película como director

John Travolta está muy emocionado con el estreno de su primera película como director, Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo), que llega a Apple TV el 29 de mayo.

La película está basado en un libro que escribió él mismo en 1997 y relata la experiencia que vivió cuandoviajó en avión por primera vez siendo un niño.

Travolta ha presentado la película en el Festival de Cannes donde recibió por sorpresa la Palma de Oro honorífica. Sobre la alfombra roja estuvo acompañado por su hija Ella de 26 años, quien además también sale en la película interpretando a una azafata.

Ahora, en su visita al programa de Jimmy Fallon ha asegura que su hija "es fantástica" y que "ha nacido una estrella" tras trabajar con ella como actriz.

No es la primera vez que Ella aparece en alguna película, pues ya lo hizo de pequeña en 2009, también junto a su padre y su madre. Pero sí es como su primera oportunidad como actriz ya de adulta.

Travolta escribe, dirige y narra Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo) que está ambientada en la época dorada de la aviación, un joven entusiasta de los aviones, Jeff (interpretado por el debutante Clark Shotwell), y su madre (Kelly Eviston-Quinnett) emprenden una odisea de ida a través del país hacia Hollywood, que transforma un simple vuelo en el viaje de sus vidas.

Entre comidas de aerolínea, encantadoras azafatas (interpretadas por Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann), escalas inesperadas, pasajeros extraordinarios y un emocionante vistazo a la primera clase, el viaje se desarrolla en momentos mágicos e inesperados, marcando el rumbo del futuro del chico.