La reacción del novio de Sydney Sweeney, Scooter Braun, a sus explícitas escenas en Euphoria

Las escenas con alto contenido explícito que Sydney Sweeney protagoniza en Euphoria continúan en el centro de todas las miradas de internet.

Tras el estreno de la tercera temporada a mediados de abril, el debate en redes se ha intensificado, especialmente después de que el último episodio emitido mostrara a su personaje, Cassie Howard, casi completamente desnuda y forcejeando con una pitón amarilla durante una sesión de fotos.

Ante el gran revuelo generado, el entorno de la actriz ha desvelado cómo se toma estas tramas su actual pareja, el conocido productor musical Scooter Braun.

Lejos de existir tensiones, la situación no ha hecho más que afianzar a la pareja: "A Scooter no le molesta en absoluto las escenas más provocativas de Sydney en Euphoria ni ninguno de los trabajos que realiza como actriz", comentó recientemente una fuente cercana a la producción.

Sydney Sweeney y Scooter Braun | Cordon Press

El ejecutivo cinematográfico y musical, de 44 años, entiende que los desnudos forman parte de la ficción de HBO: "Él comprende perfectamente que forma parte de su trabajo y respeta la dedicación que ella le demuestra a su oficio", reveló una fuente a Page Six.

"Su relación es muy sólida y existe un alto grado de confianza entre ellos", insistió la fuente, añadiendo que el mánager "no es del tipo de persona que se siente amenazada por su trabajo ni que intenta controlar los papeles que interpreta. Él la apoya muchísimo en su carrera y está orgulloso de todo lo que ha logrado".

El romance, que nació en el verano de 2025 tras coincidir en la boda de Jeff Bezos en Italia, se hizo oficial en Instagram a principios de mayo con unas románticas fotos en el Festival Stagecoach.

Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria como Cassie | HBO Max

Este apoyo público de su pareja llega en un momento en el que la crudeza de la serie ha traspasado la opinión de los espectadores. Recientemente, varias estrellas de OnlyFans criticaron duramente a Euphoria por las escenas de Sydney Sweeney tachándolas de "asqueroso".

Además se le suma la enorme polémica desatada por otra perturbadora escena fetichista con los pechos de Sydney Sweeney en Euphoria que muchos creen que roza la pornografía.

A pesar de los ataques de la red, el entorno cercano a la pareja asegura que "ambos están muy felices juntos y las cosas entre ellos van realmente bien".