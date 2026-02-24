El final de El Caballero de los Siete Reinos reescribe el destino de Dunk y Egg y promete un futuro aún más ambicioso

El Caballero de los Siete Reinos, la nueva precuela de Juego de Tronos, ha cerrado su primera temporada apostando por un tono más ligero que el de otras series del universo creado por George R. R. Martin, pero sin renunciar a los golpes emocionales ni a las consecuencias trágicas. La serie, centrada en la relación entre Ser Duncan el Alto y el joven Egg, ha funcionado como un relato de aventuras íntimo en un Poniente todavía marcado por intrigas dinásticas y heridas abiertas en la Casa Targaryen.

Si todavía no has visto los últimos episodios de El Caballero de los Siete Reinos, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS.

Dunk y Lionel Baratheon en El Caballero de los Siete Reinos | HBO

El episodio final, titulado La Mañana, muestra las consecuencias del Juicio de los Siete y la muerte del príncipe Baelor, un punto de inflexión que pesa especialmente sobre Dunk. Aunque no es responsable directo de su muerte, el caballero arrastra la culpa del superviviente y queda marcado por la pérdida de quien estaba destinado a heredar el Trono de Hierro. Su hermano Maekar, ahora heredero, le ofrece quedarse en Refugio Estival y entrenar a Egg, pero Dunk rechaza la propuesta y retoma su vida errante, lo que subraya la naturaleza itinerante y casi romántica del personaje.

¿Fue Dunk realmente armado caballero?

Dunk en El Caballero de los Siete Reinos | HBO

Uno de los giros más relevantes del final es la duda que la serie siembra sobre si Dunk fue realmente armado caballero por Ser Arlan del árbol de la moneda. Un flashback sugiere que el nombramiento nunca llegó a producirse de forma formal, lo que pone en cuestión la legitimidad de su título y refuerza uno de los grandes temas de la temporada: qué significa ser caballero más allá de los rituales. El relato deja la pregunta abierta, apuntando a un conflicto interno que podría desarrollarse en futuras entregas.

¿Se ha vuelto a escapar Egg al final de la temporada?

Egg en el tercer episodio de El Caballero de los Siete Reinos | HBO

El otro gran engaño del episodio lo protagoniza Egg. El joven asegura haber recibido el permiso de su padre para acompañar a Dunk, pero la escena final revela que Maekar no lo autorizó en ningún momento. La huida del príncipe introduce una tensión política de fondo: Egg no es solo un escudero rebelde, sino un Targaryen con un peso dinástico que acabará teniendo consecuencias. El propio showrunner, Ira Parker, ha confirmado que este hilo narrativo se retomará más adelante, aunque sin convertirlo en el eje absoluto de la serie.

¿Tiene Poniente nueve reinos en lugar de siete?

El caballero de los Siete Reinos, con Dunk y Egg | HBO Max

El cierre también juega con el mapa de Poniente. En una escena aparentemente ligera, Egg corrige a Dunk y enumera los "nueve reinos"en lugar de los siete tradicionales, y el episodio remata con un rótulo que escribe El Caballero de los Nueve Reinos. El guiño funciona como declaración de intenciones: ampliar el mundo de la saga sin perder el tono más aventurero y casi picaresco que define esta precuela. Además, se confirma que el próximo destino de Dunk y Egg será Dorne, anticipando un cambio de paisaje y de conflictos en la segunda temporada.

Con un final que combina tragedia, humor y promesas de nuevos caminos, El Caballero de los Siete Reinos deja claro que el viaje de Dunk y Egg no ha hecho más que empezar, y que su pequeña historia errante acabará rozando, de una u otra forma, los grandes movimientos del destino de Poniente.