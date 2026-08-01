Kaia Gerber confiesa su momento favorito de la boda de Taylor Swift: no tuvo que ver con los invitados y sí con su madre Cindy Crawford

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a un número incontable rostros conocidos de Hollywood, pero para Kaia Gerber el recuerdo más especial de aquella noche no tiene que ver con la lista de invitados ni con la celebración en sí.

Lejos de destacar el ambiente de la fiesta o los famosos presentes, Gerber ha reconocido que uno de los mejores momentos fue el trayecto hasta la boda junto a sus padres, la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber.

"De verdad, ir en el coche con mi madre y mi padre fue divertidísimo", ha contado Kaia.

"Literalmente sentía que me estaban llevando al colegio o algo así. Hacía muchísimo tiempo que no iba sola en el asiento de atrás mientras mis padres iban delante. Y pensé: 'La verdad es que esto es muy divertido'", ha recordado entre risas.

La modelo y actriz, de 24 años, ha hablado sobre el enlace durante la promoción de The Shards, su nueva serie de suspense adolescente con el sello Ryan Murphy, donde además comparte pantalla con Homer Gere, hijo de Richard Gere que estuvo casado con su madre. Todo queda en familia.

Ya sabemos que de la boda han salido a la luz muy pocas fotos, y como mucho hemos tenido pequeños vistazos de los looks de los invitados antes de acudir al Madison Square Garden. Por su parte fue Rande Gerber quien presumió de Cindy y Kaia en sus redes mostrando sus looks combinados en total black.