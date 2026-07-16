PRÓXIMO ESTRENO EN PLATAFORMAS
"Una obra maestra": Los nepo babies Homer Gere y Kaia Gerber protagonizan la nueva serie de Ryan Murphy, The Shards, basada en esta novela
The Shards, la esperada adaptación televisiva de Ryan Murphy de la novela de Bret Easton Ellis, llegará a Disney+ el próximo 6 de agosto y está protagonizada por Kaia Gerber y Homer Gere.
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El regreso de Ryan Murphy a la televisión promete no dejar a nadie indiferente. El aclamado productor y director ha lanzado el impactante tráiler oficial de The Shards, su nueva serie dramática para FX que adapta la exitosa novela del autor de American Psycho, Bret Easton Ellis.
La producción, que se estrenará en exclusiva en Disney+ el próximo 6 de agosto con un doble episodio de estreno, ya está siendo calificada por sus seguidores como una auténtica "obra maestra" gracias a su inquietante atmósfera.
La ficción nos traslada a un vibrante e idílico Los Ángeles de los años 80 para seguir a un grupo de estudiantes de élite obsesionados con el lujo y los excesos, cuyas vidas se desmoronan ante una oleada de crímenes.
La trama sigue los pasos de Bret, un joven aspirante a escritor cuya realidad se tambalea con la llegada de un misterioso alumno nuevo, Robert Mallory, coincidiendo con el terror sembrado por un asesino en serie apodado The Trawler (El Pescador).
A pesar de las dudas de algunos detractores que critican la prolífica producción del creador de American Horror Story, el avance ha desatado una oleada de comentarios entusiastas, sobre todo destacando su reparto liderado por Kaia Gerber y Homer Gere, la hija de Cindy Crawford y el hijo de Richard Gere.
"Ryan Murphy y este reparto son una obra maestra asegurada" o "Ryan Murphy nunca falla cuando se trata de crear atmósferas inquietantes. Esto tiene una pinta increíble", son algunos de los comentarios que han dejado los seguidores del director en redes sociales.
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