John Lithgow, uno de los actores más respetados de Hollywood, se ha pronunciado por primera vez sobre la polémica generada tras conocerse su fichaje como Albus Dumbledore en la próxima adaptación televisiva de Harry Potter para HBO. El intérprete ha abordado el tema durante un coloquio en el Festival Internacional de Cine de Róterdam, donde ha presentado Jimpa, un drama familiar de temática queer.

Según informa The Hollywood Reporter, el actor de 79 años ha dejado claro que es consciente del debate que rodea a J.K. Rowling, autora de la saga, por sus posicionamientos sobre las personas trans, pero quiso marcar distancias con su implicación en el proyecto: "Me tomo este asunto muy en serio", afirma, antes de subrayar que la escritora "no está realmente involucrada" en la producción de la serie.

Lithgow ha defendido el legado de la franquicia, recordando que el universo de Harry Potter ha conectado durante décadas con públicos de todas las edades: "Estas historias tratan sobre la aceptación, el bien contra el mal, la bondad frente a la crueldad. Son ideas profundamente humanas", señala, añadiendo que le resulta "irónico e inexplicable" que Rowling haya expresado opiniones que chocan con esos valores.

El actor también ha explicado que nunca ha hablado personalmente con la autora sobre sus declaraciones y que su decisión se basó en el equipo creativo que está detrás de la serie, al que califica como "extraordinario". "Son personas con las que realmente quiero trabajar", ha asegurado.

Desde que se anunció su incorporación como el director de Hogwarts, parte de los fans han mostrado su decepción, especialmente teniendo en cuenta que Lithgow ha interpretado a lo largo de su carrera varios personajes queer y transgénero, incluido el papel por el que fue nominado al Oscar en El mundo según Garp. Aun así, el actor se mantiene firme.

John Lithgow | Gtres

"Me incomoda que haya gente que quiera que me aparte del proyecto. Pero si lees el canon de Harry Potter, no hay rastro de transfobia. Es una gran meditación sobre la empatía y la aceptación, y por eso todo esto me resulta tan extraño", admite.

Lithgow ha concluido defendiendo su elección con una reflexión más amplia sobre el momento actual: "Estamos viviendo una guerra contra la empatía, y yo estoy del lado de la empatía".

Con esta postura, John Lithgow deja claro que su participación en la serie de Harry Potter responde a una defensa del legado narrativo de la saga y del equipo creativo actual, más que a un respaldo a la figura de J.K. Rowling. Mientras HBO avanza en una adaptación llamada a marcar una nueva etapa para el universo mágico, el fichaje del veterano actor sigue generando debate entre los fans, incluso antes de que la serie llegue a las pantallas.