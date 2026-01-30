Katie Leung, conocida mundialmente por dar vida a Cho Chang en la saga Harry Potter, se incorpora a una de las series más populares del momento con un registro completamente distinto. La intérprete formará parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton, donde asumirá uno de los papeles más incómodos y decisivos de la nueva entrega.

Leung, de 38 años, encarna a Lady Araminta Gun, una mujer rica, dos veces viuda y con un objetivo claro: garantizar que sus dos hijas encuentren un matrimonio ventajoso dentro de la alta sociedad. A su servicio trabaja Sophie Baek (Yerin Ha), la joven que se convierte en la nueva protagonista romántica de la temporada. Desde el primer momento, Araminta se perfila como la antagonista principal del relato.

Katie Leung como Lady Araminta Gun en la T4 de Los Bridgerton | Netflix

En una entrevista concedida a Metro, la actriz ha reconocido que ponerse en la piel de una villana ha sido una experiencia especialmente estimulante: "Es divertidísimo y muy diferente a todo lo que he hecho antes. Creo que interpretar a un villano es el sueño de cualquier actor, sobre todo cuando es un personaje con muchos matices y capas", explica.

Leung ha destacado que Araminta no es una antagonista plana, sino una mujer marcada por su pasado: "Es un personaje complejo. Ser madre soltera, lidiar con dos hijas adolescentes y mantener una reputación en una sociedad tan rígida… eso es algo muy real", señala. Según la actriz, el contexto histórico resulta clave para entender su dureza: "En aquella época era fundamental estar a la altura de los demás".

La intérprete también ha subrayado que las dos viudedades y las traiciones sufridas por el personaje han dejado una huella profunda: "Ha pasado por muchas dificultades y creo que solo intenta mantener la compostura. Lo que se ve por fuera es solo superficial; lo que siente por dentro probablemente sea lo contrario de cómo la perciben los demás".

Leung asume sin problemas que el público pueda rechazar a su personaje: "Está bien que digan que es imperdonable o que no puede redimirse. A mí me parece bien, y no creo que a Araminta le importe", afirma, dejando claro que su prioridad es mostrar pequeños destellos de vulnerabilidad que den profundidad al papel.

Con este nuevo fichaje, Bridgerton refuerza su apuesta por personajes femeninos complejos y moralmente ambiguos, mientras Katie Leung se consolida en una nueva etapa de su carrera, muy alejada de la dulzura que la hizo famosa en el universo mágico de Hogwarts.