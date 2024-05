Benedict tiene novia y está en Los Bridgerton: Luke Thompson sale con una actriz que has visto mucho esta temporada

Queridos lectores, el amor está en el aire o, al menos, eso diría Lady Whistledown si se enterase de los romances que han nacido en el set de Los Bridgerton. Entre escena y escena han saltado más que chispas y algunos miembros del reparto podrían haber encontrado el amor.

Hasta el momento, los medios de comunicación comentaban que la pareja revelación estaba siendo la formada por Sam Phillips (Lord Debling) y Bessie Carter (Prudence Featherington). Al parecer, la pareja se conoció en el rodaje de la tercera temporada y desde entonces su relación se ha asentado hasta el punto de que ya viven juntos, pero no son los únicos que se han enamorado.

Bessie Carter como Prudence Featherington y Harriet Cains como Philipa Featherington en Los Bridgerton | Netflix

Por si esta noticia ha sabido a poco, otro miembro de la familia Featherington no se ha podido resistir a los encantos de un Bridgerton y no, no es Penelope. La actriz que interpreta a Philippa Featherington (Harriet Cains) mantiene una relación con Luke Thompson (Benedict Bridgerton en la serie), según medios como Elle.

Al parecer, los actores ya habían dado signos de estar enamorados y manteniendo una relación sentimental. Su debut como pareja fue en enero en la fiesta Vanity Fair Rising Stars, donde posaron juntos abrazados y se les hicieron múltiples fotografías en las que se les veía especialmente sonrientes.

Harriet Cains y Luke Thompson en la fiesta de Vanity Fair | Getty Images

Ya en 2021, e investigando en la cuenta de Instagram de la actriz, se pudo ver que su relación era cuanto menos especial. Cains subió una foto de Luke Thompson en primer plano llena de corazones rosas diciendo: "Mi Luke favorito, lo siento Luke Newton". Con esta broma a su otro compañero de reparto quien encarna a Colin Bridgerton podría haber dado ya pistas.

Si bien no existe confirmación oficial por parte de la pareja, lo que queda claro es que la pasión de Los Bridgerton no solo está en la ficción y que Lady Whistledown tiene cotilleo para rato.