El nuevo tráiler de la octava y última temporada de Outlander ha generado una ola de emociones entre los fans, con escenas que intensifican las especulaciones sobre el alto riesgo al que se enfrenta Sam Heughan como Jamie Fraser, un personaje cuya muerte ha sido tema de teorías durante toda la serie.

El tráiler, publicado por Starz, vuelve a situar a Jamie (Sam Heughan) y como Claire (Caitriona Balfe) en Fraser’s Ridge tras haber dejado atrás la guerra por la independencia de Estados Unidos. El avance plantea una temporada marcada por un conflicto bélico que sigue a los protagonistas hasta su hogar, y por secretos familiares que amenazan con desgarrar desde dentro a los Fraser, además de poner a prueba su unión.

Jamie y Claire Fraser en la temporada final de Outlander | Starz

Una de las escenas más comentadas del tráiler muestra a Claire suplicándole a Jamie que no marche hacia una batalla en la que un libro del futuro parece predecir su muerte, alimentando el temor de los seguidores sobre si el guerrero sobrevivirá a esta temporada final.

Además del drama bélico y los presagios fatídicos, el adelanto también incluye momentos emotivos entre la pareja, así como la presencia de apariencias intensas y situaciones que apuntan a sacrificios personales. La sinopsis oficial destaca que, aunque Fraser’s Ridge ha florecido como asentamiento, los Fraser deberán decidir qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que consideran su hogar y, aún más importante, por permanecer juntos.

Jamie Fraser en la temporada final de Outlander | Starz

La octava temporada de Outlander se estrenará el 6 de marzo de 2026 y cerrará una de las historias de amor y viajes en el tiempo más queridas de la televisión.

Con este tráiler, la serie no solo anticipa acción y drama, sino que también plantea un posible destino trágico para Jamie Fraser, algo que los fans han temido desde el principio y que ahora parece más presente que nunca en el cierre épico de la historia.