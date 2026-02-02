Ifunanya Nwangene, conocida por su paso por La Voz Nigeria, ha fallecido a los 26 años tras sufrir la mordedura de una serpiente en su casa de Abuya, la capital de Nigeria.

La noticia ha sido confirmada por Sam Ezugwu, amigo cercano de la artista y director musical del Coro Amemuso, agrupación en la que Nwangene era soprano. En una publicación en Facebook, Ezugwu ha anunciado su "repentino fallecimiento" y ha destacado el enorme potencial de la joven cantante. "Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu", ha escrito.

Según informa BBC Africa, Nwangene estaba dormida cuando fue atacada por la serpiente, una mordedura que la ha despertado de forma abrupta. Una de sus compañeras de coro, Hillary Obinna, ha relatado al medio que posteriormente se encontraron dos serpientes dentro de la vivienda.

Tras el ataque, la cantante acudió a una clínica cercana en busca de tratamiento, pero al no disponer de antídoto fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció.

Ifunanya Nwangene alcanzó popularidad nacional tras su participación en la tercera temporada de La Voz Nigeria, donde logró que dos sillas giraran durante su audición a ciegas. Su interpretación de Take a Bow, de Rihanna, supera las 80.000 visualizaciones en YouTube. A lo largo del programa destacó por su versatilidad, fusionando jazz, ópera, música clásica y soul.

De acuerdo con la BBC, la artista estaba preparando su primer concierto en solitario para 2026, un proyecto que desgraciadamente no llegará a materializarse. En su última publicación en Instagram, había anunciado un "nuevo proyecto" junto al músico nigeriano Tbrass, quien le ha rendido homenaje tras conocerse la noticia.

La muerte de Ifunanya Nwangene ha provocado una oleada de mensajes de dolor y reconocimiento, dejando en suspenso una carrera que apenas comenzaba a despegar.