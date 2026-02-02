Elon Musk carga contra Christopher Nolan por elegir a Lupita Nyong'o como Helena de Troya en La odisea

La odisea promete ser uno de los grandes taquillazos del año. Es el regreso de Christopher Nolan al cine tras ganar su primer Oscar con Oppenheimer, algo que ya sería suficiente como para generar la expectación que lleva meses cosechando. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir en torno a las películas del director, esta vez muchos comentarios vienen cargados de críticas.

Primero fue el manifiesto de Javier Bardem y otras estrellas de la industria en contra del rodaje. Poco después, salieron las primeras imágenes con los personajes caracterizados y la indumentaria escogida no sería todo lo veraz que se esperaba de Nolan.

Matt Damon en La Odisea | Universal

Ahora, una nueva polémica está inundando las redes. Y es que se rumorea que Lupina Nyong'o, confirmada en el casting, interpretaría a Helena de Troya.

El personaje es uno de los ejes de la guerra de Troya y, por consiguiente, de la mitología griega en general. Algunos usuarios de Twitter afirman que es inviable que Nyong'o se ponga en su piel por ser afroamericana; entre ellos, el mismísimo Elon Musk.

La actriz Lupita Nyong'o | Getty Images

"Helena de Troya era de piel clara, rubia y el rostro que lanzó mil barcos porque era tan hermosa que los hombres comenzaron una guerra por ella", comenta el usuario @IterIntellectus: "Las decisiones de casting que hacen que la premisa sea incoherente, son admisiones de que la historia nunca fue lo importante y un insulto al autor".

Musk entra en el juego para sentenciar con un firme "Chris Nolan ha perdido su integridad". Unas palabras duras que han generado reacciones de apoyo y críticas a partes iguales en la red social.

Por el momento, Universal Pictures no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir la interpretación de Nyong'o. No obstante, este tipo de polémicas no son extrañas hoy en día; y es que cada vez más "fans" miran con lupa las decisiones de casting de las grandes películas.

Sea como sea, La odisea ya está en plena campaña promocional. Además del tráiler oficial, la cinta ha proyectado la escena de la invasión de Troya en los cines: una secuencia sobrecogedora en la que la tensión se respira de principio a fin.

Una primera prueba de que, con independencia del ruido que se pueda generar en redes, Christopher Nolan vuelve a lo grande con una de las películas más ambiciosas de su carrera hasta la fecha.