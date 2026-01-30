Eduardo Franco, conocido por su papel como Argyle en Stranger Things, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al mostrar el resultado de una intensa transformación física que llevó a cabo en apenas tres meses para su próxima película.

El actor, quien finalmente no apareció en la última temporada de Stranger Things, ha compartido el proceso a través de un vídeo publicado por su gimnasio, S10 Training, donde aparece sin camiseta para enseñar el cambio físico exigido por su nuevo papel cinematográfico. Según explica, todo comenzó en julio, cuando le confirmaron que había conseguido el trabajo y supo, al leer el guion, que su personaje aparecía en la escena inicial sin camisa.

"Pensé: vale, me encargo de esto. Quiero verme lo más esbelto posible para esa escena", relata Franco, que ha reconocido no tener experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Fue entonces cuando empezó a trabajar con su entrenador, Bowen, y con Stephen, uno de los responsables del centro. "Stephen me cuidó de verdad; fue fantástico", afirma el actor, señalándolo como "el tipo detrás de casi todos los físicos de Hollywood".

El propio gimnasio ha acompañado el vídeo con un mensaje destacando el esfuerzo del intérprete: "Tres meses de trabajo duro, disciplina y S10 lo pusieron delgado y en forma para su papel en la película".

La transformación no pasó desapercibida para sus compañeros de reparto en Stranger Things. Finn Wolfhard ha reaccionado al clip con varios emojis de aplausos, mientras que Caleb McLaughlin ha comentado con un sorprendido "¡Oh, mierda!".

Con este cambio físico, Eduardo Franco deja claro que su etapa en Stranger Things no define los límites de su carrera. La transformación, lograda en apenas tres meses, apunta a un nuevo momento profesional para el actor, decidido a asumir retos más exigentes y a explorar registros muy distintos al que lo dio a conocer ante el gran público.