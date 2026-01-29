Patrick Dempsey ha compartido una actualización sobre el delicado momento que atraviesa Eric Dane, diagnosticado de ELA, una enfermedad neurodegenerativa que hizo pública el pasado mes de abril.

Dempsey, que coincidió con Dane en Anatomía de Grey, ha explicado en una reciente entrevista concedida a Parade que ambos han mantenido el contacto en los últimos meses: "Hablé con él hace unas semanas", revela el actor, señalando que incluso intentó que su amigo participara como estrella invitada en su nueva serie, La memoria de un asesino. Sin embargo, el avance de la enfermedad lo hizo inviable.

Patrick Dempsey y Eric Dane en Anatomía de Grey | Gtres

Aun así, Dempsey se ha mostrado aliviado al comprobar que Dane sigue activo profesionalmente: "Me alegró verlo en Toronto trabajando en otro proyecto, creo que en Mentes Brillantes", comenta, subrayando que, pese a las dificultades, el actor continúa ligado a su vocación.

El intérprete ha reconocido que la situación es dura, pero asegura que intenta mantenerse cerca de él: "Es muy difícil para él, pero trato de mantenerme en contacto y ver cómo está", afirma. Dane, que recientemente no pudo asistir a un acto en su honor debido a las limitaciones físicas derivadas de la ELA, ha recibido el apoyo constante de su entorno y de antiguos compañeros.

Patrick Dempsey y Eric Dane | Gtres

Dempsey no ha escatimado en elogios al hablar de la actitud de su amigo frente a la enfermedad: "Ha sido increíblemente valiente ante esta terrible condición. Es un ser humano maravilloso, con un gran sentido del humor y muy inteligente. Siempre he disfrutado trabajando con Eric y pasando tiempo con él", ha dicho.

El actor también ha hecho referencia al impacto que la enfermedad tiene en la vida personal de Dane, mencionando a su ex pareja, Rebecca Gayheart, y a sus hijas: "Es desgarrador, para él y para su familia. Ves lo rápido que esta enfermedad ataca al cuerpo, pero él está arrojando mucha luz sobre el tema y usando su plataforma de una forma positiva", ha confesado.

Las palabras de Dempsey reflejan no solo la preocupación por el estado de salud de Dane, sino también la admiración por la entereza con la que el actor está afrontando uno de los mayores retos de su vida.