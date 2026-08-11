La hija mayor de Matt Damon da un importante paso como nepo baby: acaba de firmar como modelo

Isabella Damon, la hija mayor de Matt Damon y Luciana Damon, se suma a la lista de hijos de celebridades que están dando el salto al mundo de la moda. La joven de 20 años acaba de firmar con IMG Models, una de las agencias de modelaje más importantes de la industria, con sede en Nueva York.

Matt y Luciana Damon, junto a sus cuatro hijas Alexia, Isabella, Gia, and Stella | Gtres

El fichaje llega dos años después de que Isabella comenzara sus estudios en la Universidad de Nueva York (NYU), tras egresar de un colegio en Brooklyn. Aunque hasta ahora se había mantenido alejada de los reflectores, a comienzos de este año ya había tenido un primer acercamiento a la moda al participar en una sesión de fotos junto a su hermana mayor, Alexia.

Isabella es la mayor de las tres hijas que Matt Damon tiene con Luciana. La actriz también es madre de Alexia, de 27 años, fruto de una relación anterior, mientras que las hermanas menores de Isabella son Gia, casi 18, y Stella, 15.

Con este fichaje, Isabella se suma a una lista cada vez más larga de hijos de famosos que han firmado con IMG Models, entre ellos Kai, hija de Naomi Watts y Liev Schreiber, e Iris, hija de Jude Law. La agencia también representa a algunas de las modelos más reconocidas del momento, como Gigi Hadid, Gisele Bündchen, Hailey Bieber y Ashley Graham.

El debate sobre los nepo babies sigue muy vigente en la industria del entretenimiento, y no solo en el cine o la televisión: cada vez son más los hijos de celebridades que encuentran en la moda una nueva puerta de entrada al ojo público.