Boom: Demi Lovato sí reaparecerá con los Jonas Brothers en Camp Rock 3, así es su cameo

La nostalgia de Disney Channel ha vivido su gran noche en la presentación oficial de Camp Rock 3, una de las secuelas más esperadas por los fans desde hace años. Y es que Demi Lovato y los Jonas Brothers se han reencontrado en Los Ángeles durante el estreno.

La alfombra roja del evento sirvió además para disipar las dudas que existían tras años de distanciamiento y rumores sobre si Demi Lovato volvería a Camp Rock 3 tras sus problemas personales con los Jonas Brothers.

Esta nueva entrega retomará la historia años después de la secuela de 2012, cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gran gira de reunión. El trío "regresa a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento", comenta la sinopsis oficial. "Mientras los campistas compiten por la oportunidad de ser teloneros de su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances"

Elenco de Camp Rock 3 en el estreno en Los Angeles | Reuters

Durante la presentación, Disney anunció oficialmente que, además de ejercer como productora ejecutiva junto a Nick, Joe y Kevin Jonas, Demi Lovato realizará un cameo sorpresa retomando su papel estelar de Mitchie Torres.

Una noticia celebrada desde la propia compañía por Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television: "Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, historias llenas de energía y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy. Traerla de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento muy especial, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación".

El elenco combinará rostros clásicos como el de María Canals-Barrera (Connie) con una nueva generación de campistas encabezada por Liamani Segura y Malachi Barton.

La película llegará el próximo 13 de agosto a Disney Channel y se estrenará al día siguiente, 14 de agosto, en el catálogo de Disney+.