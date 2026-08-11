REGRESO NOSTÁLGICO
Boom: Demi Lovato sí reaparecerá con los Jonas Brothers en Camp Rock 3, así es su cameo
Demi Lovato y los Jonas Brothers confirman el regreso de Camp Rock 3 con su reencuentro en la alfombra roja en Los Ángeles.
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La nostalgia de Disney Channel ha vivido su gran noche en la presentación oficial de Camp Rock 3, una de las secuelas más esperadas por los fans desde hace años. Y es que Demi Lovato y los Jonas Brothers se han reencontrado en Los Ángeles durante el estreno.
La alfombra roja del evento sirvió además para disipar las dudas que existían tras años de distanciamiento y rumores sobre si Demi Lovato volvería a Camp Rock 3 tras sus problemas personales con los Jonas Brothers.
Esta nueva entrega retomará la historia años después de la secuela de 2012, cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gran gira de reunión. El trío "regresa a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento", comenta la sinopsis oficial. "Mientras los campistas compiten por la oportunidad de ser teloneros de su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances"
Durante la presentación, Disney anunció oficialmente que, además de ejercer como productora ejecutiva junto a Nick, Joe y Kevin Jonas, Demi Lovato realizará un cameo sorpresa retomando su papel estelar de Mitchie Torres.
Una noticia celebrada desde la propia compañía por Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television: "Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, historias llenas de energía y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy. Traerla de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento muy especial, y estamos ansiosos por presentar este mundo a una nueva generación".
El elenco combinará rostros clásicos como el de María Canals-Barrera (Connie) con una nueva generación de campistas encabezada por Liamani Segura y Malachi Barton.
La película llegará el próximo 13 de agosto a Disney Channel y se estrenará al día siguiente, 14 de agosto, en el catálogo de Disney+.
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