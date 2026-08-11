El detalle en la barriga de Anne Hathaway que ha llevado a especulaciones de que finge su embarazo: Así ha respondido

Anne Hathaway se ha convertido en una de las protagonistas de la última alfombra roja de Hollywood. La actriz, de 43 años, ha presumido de embarazo durante la premiere en Los Ángeles de The End of Oak Street, su nueva película junto a Ewan McGregor.

La intérprete ha mostrado su barriga con un llamativo conjunto formado por un top de seda diseñado por Prabal Gurung y unos vaqueros de tiro ultrabajo. La parte superior contaba con una larga cola azul claro y un forro rojo que combinaba con sus zapatos y su maquillaje.

Anne Hathaway y Ewan McGregor en la premiere de The End of Oak Street | Gtres

Sin embargo, las imágenes de Hathaway no tardaron en provocar una inesperada teoría en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a asegurar que su barriga parecía “demasiado perfecta” y cuestionaron que fuera real.

"¿Así es como se ve una barriga falsa? ¿Por qué tiene un aspecto tan extraño?", escribió una persona. "Parece una barriga de plástico", añadió otra al comentar las fotografías de la actriz.

Hathaway ha respondido a las especulaciones con un vídeo en Instagram que muestra los preparativos de su look antes de acudir a la premiere. “Pelo falso, barriga real”, ha escrito para zanjar cualquier duda sobre su embarazo.

La ganadora del Oscar anunció el pasado mes de junio que espera su tercer hijo con su marido, Adam Shulman. La pareja, casada desde 2012, ya tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 7.

Este embarazo ha llegado por sorpresa para la actriz, que ha reconocido que las posibilidades de volver a ser madre a los 43 años eran reducidas. Hathaway ha asegurado que tanto ella como su marido están "encantados" y que no dan por sentada esta nueva oportunidad de ampliar la familia.