David Harbour habría sido acusado de abusador por otra de sus ex: "Te convencen de que te lo has buscado"

Las polémicas en torno a David Harbour comenzaron desde el mismo momento en el que se hizo pública su presunta infidelidad hacia Lily Allen. El divorcio entre el actor y la cantante supuso el punto de partida que tuvo su momento más crítico cuando la artista publicó su último álbum: West End Girl. Si bien ella ha explicado que muchas de sus canciones son ficción, es inevitable encontrar paralelismos entre sus letras y la relación que tuvo con el protagonista de Stranger Things.

Semanas más tarde, vio la luz una acusación por parte de Millie Bobby Brown en la que se tildaba a su compañero de reparto de abusador. Ambos aparecieron con total normalidad en la premiere de la última temporada de su serie estrella; sin embargo, los focos volvieron a ponerse sobre Harbour y su comportamiento.

Ahora, quien fue su pareja durante poco más de un año, Alison Sudol, se habría sumado a este tipo de declaraciones, destapando cómo fue la relación con el intérprete en 2018. Aunque en ningún momento ha expresado que sus palabras estén dirigidas a Harbour, las fechas en las que se sitúa su relato coinciden con la época en la que ambos estaban juntos.

El pasado sábado, la actriz de Animales fantásticos subió un post a Instagram en el que revelaba los duros momentos que vivió en junio de 2019 (su separación de Harbour se produjo tan solo un mes después). En ella, se le puede ver abatida, sobre la cama, y viene acompañada de un largo pie de texto.

"Hice esta foto a principios de junio de 2019. Vivía en Nueva York, en un apartamento elegante con grandes ventanales que daban a otro edificio. Había elegido casi todo, pero no me sentía como en casa", comienza antes de revelar cómo era su situación personal por aquel entonces: "Estaba triste, como si mi mente se hubiera desvanecido y vuelto borrosa. Era el final de una relación, pero aún no lo sabía".

"Creo que presentía que algo andaba mal, sospechaba que no estaba bien, pero estaba tan confundida, enredada en una narrativa ajena que resonaba con tanta fuerza que no podía oír más allá. No lograba ordenar mis pensamientos. Era evidente que no podía cambiar las cosas, así que seguí intentando cambiar yo", continúa para, acto seguido, publicar sus primeras palabras en contra de su expareja: "Lo que pasa con los acosadores es que saben cómo ganar. Te atan las manos y te convencen de que te lo has buscado".

"El mundo está lleno de abusadores que se aprovechan de los demás", sigue la actriz: "Mi estrategia ha sido quedarme callada, recibir los ataques cuando estoy sola, curar mis heridas en silencio. Les he sonreído a mis agresores incontables veces, esperando que pensaran que no representaba una amenaza y me dejaran en paz".

De igual modo, Alison ha explicado cómo se siente hoy en día: "He pasado los últimos seis años siendo muy cuidadosa con quienes me rodean. He reconstruido mi autoestima, he aprendido a amar y a ser amada en una relación sana y amable. Sin ataques personales. Sin pisotear a nadie". De hecho, afirma que "ya no es la misma persona"; insistiendo en las actitudes de los demás que la hicieron llegar a ese punto en 2019: "Los abusones piensan que la gente amable es débil".

Esta publicación no pasó desapercibida y recibió un enorme volumen de comentarios. Entre todos ellos, hay uno que ha destacado especialmente: el de Lily Allen, quien dejó el emoji de un corazón en el post y ya acumula casi mil likes.

Días más tarde, Alison Sudol publicó otra imagen en la red social que afirmaba ser "la foto que quería publicar originalmente". Sin embargo, no lo hizo por miedo a "ser tachada de enfadada la misma semana en que denunciaba a mi ex abusivo"; haciendo así referencia "al miedo a que me etiquetaran como una mujer vengativa y despechada que se cortó el pelo y por lo tanto odia a todos los hombres".

"Pero creo que merece ser contado, porque son estas historias completamente descabelladas las que afloran cuando estamos a punto de ser valientes y que pueden descarrilarnos si las dejamos permanecer oscuras, acechantes y horribles en las sombras de nuestra mente", continúa en su último post, concluyendo con el mensaje de que "ya no le importa" la opinión de los demás.

Hasta la fecha, David Harbour no ha hecho ninguna declaración al respecto, como tampoco participó en la polémica del álbum de Lily Allen ni a la que se generó en torno a su relación con Millie Bobby Brown.

El actor ya se prepara para el estreno de la temporada final de Stranger Thingsel próximo 27 de noviembre. Mientras que, Alison Sudol, aunque no tiene proyectos a la vista, parece que se ha reconstruido en lo personal y muy pronto podría volver a lo profesional con nuevos papeles.