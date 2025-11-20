Friends da la sorpresa y estrena 8 episodios nunca vistos de Joey: Aquí los puedes ver totalmente gratis

Friends vio la luz por primera vez en 1994 y, más de 30 años después de su estreno, la sitcom sigue siendo una de las principales tendencias en el mercado del streaming. Da igual el tiempo que pase, esta serie ha conquistado ya a varias generaciones y millones de personas la revisitan continuamente.

Ahora bien, no sucedió lo mismo con el spin-off que llegó tras su final en 2004. La NBC probó suerte expandiendo este universo televisivo dando una serie propia a Joey, que fue cancelada durante su segunda temporada. Ni la crítica ni el público vio con buenos ojos la vida del eterno aspirante a actor en Los Ángeles y, antes de que la segunda tanda de episodios concluyera, la cadena le puso fin de manera fulminante.

Joey, el spin-off de Friends | NBC

Sin embargo, después de casi dos décadas desde la última emisión de Joey, la serie ha vuelto para dar a sus fans lo que en su día les quitó.

Desde el canal oficial de Friends en YouTube, se han estrenado los últimos ocho capítulos de la segunda temporada. Es más, los 38 episodios de sus dos entregas están disponibles en la plataforma de manera gratuita. Una nueva oportunidad para la malograda sitcom que, en una época en la que la nostalgia está a flor de piel, podría llegar a convertirse en la tendencia que nunca fue.

Friends tuvo su propio reencuentro en 2021, reavivando las esperanzas de los amantes de la sitcom de volver a verlos juntos en una secuela de la serie original. No obstante, tras el triste fallecimiento de Matthew Perry, este sueño jamás se verá hecho realidad.

El resto de los intérpretes, siguen sus respectivas carreras tanto en televisión como en la gran pantalla. Matt LeBlanc, cuyo personaje ahora está disponible en YouTube con episodios nunca vistos, tiene su propia serie desde 2016: Man with a Plan. Aunque, quién sabe si el regreso de Joey podría suscitar el suficiente interés como para que, en un futuro, volviera a ponerse en su piel. Por el momento, habrá que esperar y ver "cómo va eso".