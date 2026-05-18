Cate Blanchett denuncia en Cannes que "el MeToo se apagó rápido" y los "abusos sistemáticos" persisten

Cate Blanchett ha aprovechado su paso por el Festival de Cannes para recordar el #MeToo, lamentando que se acallara tan pronto y examinando el estado actual de la industria en materia de igualdad de género. Y es que cabe recordar que la actriz fue presidenta del jurado de Cannes en 2018, durante el apogeo del movimiento y encabezó una marcha de mujeres para protestar sobre la falta de representación femenina a lo largo de la historia del festival.

"El movimiento MeToo se apagó muy rápido", ha lamentado Blanchett en una charla junto al moderador de Cannes, Didier Allouch, en la presente edición del Festival de Cannes, según recoge Deadline. La dos veces ganadora del Oscar señaló que sigue estando en platós de rodaje donde se encuentra con equipos formados por "10 mujeres y 75 hombres".

"Y me encantan los hombres, pero lo que pasa es que las bromas se repiten. Y lo que pasa es que tienes que prepararte mentalmente un poco. Y estoy acostumbrada a eso, pero acaba aburriendo. Aburre a todo el mundo entrar en un lugar de trabajo homogéneo. Creo que eso repercute en el trabajo", explicó la intérprete.

Por otro lado, Blanchett ha expuesto que "hay mucha gente con influencia que puede alzar la voz con relativa seguridad y decir: 'A mí me ha pasado esto', y la llamada mujer de a pie está diciendo 'MeToo' [A mí también]". "¿Por qué se silencia eso? Lo que ha puesto de manifiesto es una estructura sistémica de abusos, no solo en esta industria, sino en todas las industrias, y si no se identifica un problema, no se puede resolver", expresó la actriz, convencida de que "si se silencia esa conversación, no se puede seguir adelante".

El compromiso de los festivales de aumentar la representación

La actriz también ha sacado a relucir un aspecto positivo, remarcando el compromiso adquirido por los grandes festivales en los últimos años. "Me sentí muy agradecida hacia Thierry, Alberto, Cameron y todas las personas que dirigen los principales festivales del mundo [cuando] firmaron su compromiso de aumentar la representación, porque es mejor para el público no ver siempre lo mismo de siempre", reveló.

Blanchett ha argumentado que "cada año hay películas extraordinarias en todos estos festivales, pero cuando todas las voces son iguales, el conjunto se vuelve un poco monótono", algo que cree que "ha afectado a la programación".