Hayden Panettiere relata una traumática encerrona con un hombre desnudo "muy famoso" con 18 años: "No tenía dónde esconderme"
Hayden Panettiere continúa revelando los episodios más oscuros de su vida antes del lanzamiento de su libro autobiográfico, This Is Me: A Reckoning.
En una reciente entrevista en el podcast On Purpose With Jay Shetty, la actriz ha relatado un suceso estremecedor que ocurrió cuando tenía 18 años y se encontraba en un barco en alta mar.
Según explica, fue guiada bajo engaños por una persona a la que consideraba de confianza hasta una habitación pequeña: "Ella me acostó en la cama junto a un hombre desnudo que era muy famoso, y para él era un día cualquiera, y esto es algo que sucede todo el tiempo", ha revelado la intérprete.
Panettiere confiesa que en aquel momento se quedó en shock: "Esperé a que se fuera y esa leona que llevo dentro, ese fuego que arde en mí, me erizó el vello y me volví feroz. Pensé: 'Esto no puede estar pasando'", añade sobre su reacción del momento.
La actriz recuerda la angustia de no tener escapatoria física: "Pero no tenía dónde esconderme. Salí corriendo.Me escondí donde pude en el barco. No había forma de saltar y nadar".
Además, relata la cruda realidad de sentirse sola en aquel entorno: "Me di cuenta de que nadie iba a ser comprensivo con mi situación, que esto no era nada nuevo para ellos".
Esta revelación llega poco después de que la actriz se sincerara sobre otros aspectos íntimos de su vida. Recientemente, Hayden Panettiere se declaró públicamente bisexual y habló sobre el infierno que sufrió en sus relaciones pasadas. Sobre el tiempo que tardó en dar este paso, la actriz admite: "Es triste haber tenido que esperar hasta los 36 años para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿no?"
A pesar de los traumas vividos en la industria desde que era una niña, Panettiere ha logrado reconstruir su vida y su carrera. Tras superar años de adicciones y problemas de salud mental, la actriz también ha tenido que responder tajantemente a las acusaciones de quienes afirmaban que había "abandonado" a su hija de 11 años, defendiendo su papel como madre y la difícil decisión de priorizar su recuperación para poder estar presente en la vida de la pequeña.
Su libro This Is Me: A Reckoning, donde promete un ajuste de cuentas con su pasado, saldrá a la venta el próximo 19 de mayo.
