El final de The Bear ya está aquí: Primer tráiler de la última temporada con el restaurante al borde del colapso

Ya está disponible el tráiler de la temporada final de The Bear, producida por FX Productions. El estreno de la serie llega en exclusiva a Disney+ el viernes 26 de junio con sus 8 episodios disponibles.

La quinta y última temporada de The Bear, la serie de FX, que llega en exclusiva a Disney+ el 26 de junio, comienza la mañana después de que Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie "Sugar" Berzatto (Abby Elliott) descubran que el Chef Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración, dejando el restaurante en sus manos. Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace "perfecto" a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

La serie cuenta también con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson en el reparto, además de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis en papeles recurrentes.

The Bear de FX, ha sido creada por Christopher Storer, que ejerce de productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es la productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.