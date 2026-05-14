Fina regresa y abre una nueva etapa para #Mafin en Sueños de libertad

Llevábamos mucho tiempo esperando y al final ha sucedido. Fina (Alba Brunet) ha regresado y ha podido reencontrarse con Marta (Marta Belmonte). Tras un largo tiempo separadas (casi podría calificase de eternidad), las #Mafin han vuelto a mirarse a los ojos y, como sucede siempre cuando los sentimientos son profundos, intensos y verdaderos, es como si no hubiese pasado el tiempo. ¿O sí?

Ahora que las vemos mirarse emocionadas a los ojos, no podemos evitar recordar el sufrimiento que vivió Marta durante todos estos meses.

Fuimos testigos impotentes de su descenso al infierno de la desesperación, el dolor, la incertidumbre.

Fuimos testigos mudos de la traición de Pelayo, que la consolaba hipócritamente siendo él la causa de todo su dolor y duelo.

Fuimos testigos ilusionados de sus esfuerzos por recomponerse, por volver a ser la mujer fuerte, segura y decidida que habíamos conocido.

Fuimos testigos discretos de su profunda melancolía porque hasta cuando se daba la oportunidad de intentar ser feliz, la añoranza por lo perdido se intuía en gestos, miradas y actitudes.

Fuimos testigos animosos de su determinación por encontrar a su gran amor cuando descubrió la verdadera razón de su marcha.

Por eso ahora nos emociona tanto que haya llegado al final de ese camino. Que pueda cerrar esa herida que tanto daño le causó.

Marta, en shock… ¡por fin se cumple lo que tanto había soñado!: ¡Fina ha vuelto! | Antena 3

Qué fue de Fina

Pero, al mismo tiempo, con la llegada de Fina nos damos cuenta de que no sabemos qué fue de ella. Seguramente ha sufrido tanto o incluso más que Marta porque ella estaba al otro lado del mundo completamente sola.

Marta tenía el refugio de su trabajo, de su familia, de un entorno que se esforzó al máximo por cuidarla, protegerla y quererla, pero ¿y Fina? ¿Cuántos problemas enfrentó ella sola? ¿Cuántas lágrimas derramó sin que nadie se las secara? ¿Cuántas noches pasó en vela sin que nadie la consolara?

También vimos como Marta intentaba pasar página con Cloe. ¿Fina también ha tenido a alguien en su vida? Si es así, ¿ha sido un paréntesis como Cloe o es algo más serio y profundo? ¿Cómo reaccionará a la relación de Marta y Cloe? ¿Comprenderá que fue un intento de mirar al futuro o lo verá como una traición?

Esta tarde llega el reencuentro más esperado: Marta y Fina, de nuevo juntas en Sueños de libertad | Antena 3

Una nueva etapa

La relación de Marta y Fina nunca ha sido fácil, pero ahora se abre una nueva etapa. Y tampoco va a estar libre de problemas. El miedo a ser descubiertas y denunciadas sigue igual de presente que antes. Es decir, nada ha cambiado en la España de mediados del siglo XX.

Pero ¿y ellas? ¿Siguen igual o han cambiado? Y en este aspecto toda nuestra atención está puesta en Fina. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vida ha vivido, qué experiencias ha tenido, qué problemas ha afrontado, qué enseñanzas ha aprendido.

Ha vuelto. Eso significa que quiere a Marta, pero ¿encajará de nuevo en el que era su hogar o no encontrará su sitio? Fina se fue siendo una empleada de Perfumerías de la Reina que hacía sus primeros trabajos como fotógrafa, ahora todo indica que es toda una profesional.

Fina y Marta. Marta y Fina. #Mafin ya están juntas de nuevo. Su separación ha sido dura para ambas, pero también las ha hecho más fuertes. Ahora solo queda esperar y confiar en que el dolor y la tristeza den paso a la alegría y la felicidad.

El pasado ha quedado atrás. El presente es ilusionante. ¿Y el futuro?