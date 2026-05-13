El vídeo de Benedict Cumberbatch peleándose con un ciclista en la calle: "Estás flipando, estás mintiendo"
Una pelea a gritos en plena calle de Londres ha convertido a Benedict Cumberbatch en protagonista inesperado de un vídeo viral.
Benedict Cumberbatch se ha hecho viral por un momento bastante surrealista que ha vivido en plena calle, en Londres.
El actor británico fue pillado en vídeo enfrentándose a gritos con otro ciclista después de que este le acusara de haberse saltado varios semáforos en rojo.
El incidente ocurrió el 5 de mayo y se ha hecho viral después de que lo compartiera The Straits Times.
En el vídeo se muestra cómo la discusión fue subiendo de tono mientras cada vez más gente se paraba a mirar.
"Que no, eso no pasó", se escucha decir a Cumberbatch. "Solo me salté uno y ya he dicho que fue así".
El otro ciclista, que llevaba la cara tapada, no estaba nada de acuerdo con esa versión. "Estás flipando, estás mintiendo. He ido detrás de ti todo el rato", le respondió.
La cosa siguió calentándose durante varios minutos. Durante el enfrentamiento, el actor le reprocha su actitud: "Tío, me has faltado el respeto".
Y el otro le responde con sarcasmo: "Claro, pobre de ti. Te he hablado así porque te has saltado las normas una y otra vez".
Según contó después un testigo a Page Six, la discusión duró alrededor de diez minutos. "Era surrealista. Parecía una pelea sacada de una película por lo exagerado que estaba siendo todo", contaba.
Cuando el otro ciclista decidió marcharse, Cumberbatch se quedó todavía un rato hablando con la gente que se había acercado tras reconocerle. Incluso terminó haciéndose fotos con varios fans.
"Aun después del cabreo, Benedict seguía teniendo ese punto simpático que cayó bien a todo el mundo", aseguró el testigo.
