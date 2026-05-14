Jennifer Lopez, ¿ilusionada de nuevo? Habla de su "química increíble" con el actor de Marvel Brett Goldstein

Jennifer Lopez vuelve a sonreír y lo hace acompañada de una de las estrellas más queridas de la televisión actual, Brett Goldstein, el actor de Ted Lasso.

Durante la alfombra roja del evento Netflix Upfront 2026 en Nueva York, la pareja de actores mostró una complicidad que no ha pasado desapercibida para nadie.

Lopez, que estrena junto a Golstein el próximo 5 de junio la película Office Romance, no dudó en confesar el magnetismo que surgió entre ambos desde el primer día: "Desde el principio tuvimos una química increíble", comentaba entusiasmada la cantante.

Según sus propias palabras, esa conexión no fue algo pasajero, ya que "esa química fue creciendo a medida que rodábamos la película juntos".

Jennifer Lopez y Brett Goldstein | Gtres

La actriz de 56 años reconoció que trabajar con el hombre detrás de Roy Kent en Ted Lasso fue una revelación personal: "Me esperaba un tipo más rudo, pero me encontré con una persona amable, gentil y a la vez muy inteligente y encantadora. Creo que eso fue una sorpresa", admitió. Goldstein se dio a conocer en Ted Lasso pero subió de nivel en Hollywood cuando fue presentado como Hércules en el Universo Marvel, en la escena post-créditos de Thor: Love and Thunder. Su personaje, hijo de Zeus, iba a enfrentarse a Thor en el futuro, aunque todos esos planes continúan siendo un misterio mientras vuelven a la nostalgia con Avengers Doomsday.

Con JLo, la admiración es mutua, puesto que Goldstein, quien también coescribió el guion, confesó que siempre tuvo a la neoyorquina en mente para el papel: "Empezamos a preguntarnos quién era la mejor estrella de comedias románticas y, sin dudarlo, ambos dijimos J.Lo. Es fácil escribir una comedia romántica cuando tienes a J.Lo en mente. Ella es la mejor en esto".

Esta "gran química" llega en un momento de renovación para la artista, porque Jennifer Lopez comenzó el rodaje de esta película estando recién soltera, tras solicitar el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024.

Desde entonces, la cantante ha estado centrada en su carrera y en sanar heridas, llegando incluso a tomar decisiones simbólicas como cuando Jennifer Lopez cerró otro capítulo de su divorcio cambiando el tatuaje que se hizo por Ben Affleck.

A pesar de la complicidad mostrada con Goldstein, la relación de Jennifer con su exmarido parece haber alcanzado un punto de madurez y respeto. Recientemente se supo que Jennifer Lopez mantiene el contacto con Ben Affleck y, a pesar de que sigue habiendo amor, ella se encuentra en un estado mental muy bueno.

Esa estabilidad emocional es la que parece permitirle ahora disfrutar plenamente de proyectos como Office Romance, donde interpreta a una directora ejecutiva que se enamora de su empleado, un papel que, según Goldstein, fue escrito con el único objetivo de crear algo "que mereciera su aprobación".