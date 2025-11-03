Estrenos de atresplayer de noviembre 2025: Llega la esperada adaptación de Las hijas de la criada y Susi Caramelo con Amor a lo bestia

Noviembre ya está aquí y es el momento perfecto para quedarse en el sofá de casa bajo el calor de la manta. Más todavía teniendo en cuenta que este mes llegan esperados estrenos a atresplayer como la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada.

Mar afuera

Mar afuera, de atresplayer | atresplayer

Mar afuera se ha despedido este 2 de noviembre con un último episodio; dejando toda la temporada completa en atresplayer. La adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años, ha estado protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón.

Así, Mar afuera ha sabido abordar conflictos de interés social que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista en la que se han puesto en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

Completa en atresplayer

La Ruta Vol.2: Ibiza

La Ruta Vol.2: Ibiza | atresplayer

La ficción original de atresplayer ha regresado con su segunda temporada tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza está producida por atresmedia en colaboración con Caballo Films y cada domingo se estrena en atresplayer un episodio nuevo. La ficción nos transporta a Ibiza en dos líneas temporales que iremos conociendo hasta su último capítulo el próximo 30 de noviembre.

Estreno: Cada domingo

Amor a lo bestia

Flooxer ya prepara Amor a lo bestia, un rompedor dating show presentado por Susi Caramelo | ATRESMEDIA

Flooxer ya prepara su nuevo formato, Amor a lo bestia, un dating show presentado por Susi Caramelo donde los participantes buscarán el amor sin tener en cuenta la apariencia. Los concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes, todos ellos escondidos bajo una máscara.

Amor a lo bestia contará con 6 entregas de 30 minutos. Cada uno de los episodios estará protagonizado por una persona anónima que buscará el amor entre tres pretendientes, todos ellos caracterizados con espectaculares máscaras.

Estreno: 13 de noviembre

Las hijas de la criada

Las hijas de la criada | atresplayer

atresplayer ya tiene fecha para el estreno de la esperada Las hijas de la criada: el domingo 30 de noviembre. Adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, Las hijas de la criada fue la obra más vendida ese año en nuestro país y se convirtió en todo un fenómeno literario.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

Estreno: 30 de noviembre y cada domingo

Este noviembre, unas series se marchan y otras regresan. Por lo que, sin duda, vas a tener mucho entre lo que elegir en atresplayer ahora que el horario de invierno anima a aquello de "mantita y sofá".