5 razones por las que deberías ver Mar afuera, la nueva serie de atresplayer con Gabriel Guevara

No todas las series con protagonistas jóvenes son iguales. Y Mar afuera, la nueva ficción que acaba de estrenar atresplayer, llega para aportar una visión dura e interesante a las típicas historias de adolescentes que no llevan una vida fácil. Este pasado domingo 14 de septiembre se ha estrenado el primer episodio y, cada semana, se irá publicando uno nuevo hasta completar la temporada de ocho capítulos.

Analizamos cuáles son los puntos fuertes de la serie de la cual ya tienes disponible el primer episodio.

1. Una premisa potente

La serie se sitúa en un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar (de ahí su título) al que entran dos nuevos internos: Álvaro y Carlos. Aunque proceden de realidades diferentes —Álvaro de una familia con dinero y Carlos de una más humilde— conectarán en un entorno hostil. Y es que dentro del Centro tienen que enfrentarse juntos a una banda conocida como Los Pajaritos, que hará su estancia mucho más difícil. Esto introduce un elemento de tensión y thriller a la serie, aunque no pierde de vista el enfoque esperanzador y el retrato de temas actuales.

Mar afuera, la nueva serie de atresplayer | atresplayer

2. Una mirada a los problemas de los jóvenes

Este acercamiento a las realidades de los internos del Centro permite a Mar afuera explorar desde distintos ángulos los conflictos de los adolescentes protagonistas: qué los ha llevado ahí, sus traumas y problemas, sus sueños o deseos para el futuro... Así, la serie trata temas relevantes como la exclusión social, la salud mental, la desigualdad, el privilegio y la identidad sexual. Todo ello sin dejar de lado el valor de la reinserción y las segundas oportunidades.

3. Un elenco de jóvenes talentos

Claramente, uno de los atractivos de la serie es el elenco, liderado por Gabriel Guevara, al que hemos visto en series como HIT o Skam España, pero sobre todo conocido por la saga de películas Culpa Tuya. También destaca Hugo Welzel, cuya actuación más destacada fue en la serie El hijo zurdo. Junto a ellos, tenemos la oportunidad de descubrir a otras jóvenes promesas de la interpretación que aportan corazón y verdad a la serie, como Laura Simón que da vida Saray, Natalia Azahara que interpreta a Nina, Julen Katzy como Edy o Nekane Otxoa como Marina.

Gabriel Guevara con el elenco de Mar afuera en su presentación en el FesTVal | Gtres

4. Un tono realista

Mar afuera se separa de las típicas series de adolescentes donde lo único que vemos son amoríos, drogas y fiestas, aportando un enfoque más realista sobre problemas importantes que pueden llegar a suceder a cualquier joven. Sin caer en un peso excesivo y creando también formas de enganche que nos animan a seguir viendo más capítulos, la serie equilibra el drama con momentos más luminosos y, sobre todo, invita a la reflexión.

5. Éxito internacional

La serie Mar afuera viene precedida por el éxito de Mare fuori, una serie italiana que lleva ya cinco temporadas a sus espaldas y que ha recibido varios premios importantes en su país. No obstante, la adaptación española no sigue punto por punto el guion original, sino que adapta la historia a la realidad de los adolescentes de nuestro país para ofrecer una nueva visión.

¿Convencido? Mar afuera te espera en atresplayer y, durante las próximas semanas, podrás disfrutar de un nuevo episodio cada domingo.